Il Comune risponde, con i numeri, agli studenti che ieri hanno protestato, occupando un istituto, per le aule fredde e senza riscaldamento. Questo il motivo del gesto degli studenti del “Marco Polo”, a Palermo, che si trova in via Ugo La Malfa. Le temperature si sono abbassate in questi giorni e secondo gli studenti non si può restare a seguire le lezioni nelle aule fredde.

La risposta del Comune

L’amministrazione ha risposto con un comunicato, dove parlano il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica Aristide Tamajo. L’Ufficio Manutenzione straordinaria, progettazione, gestione e monitoraggio di interventi per l’Edilizia scolastica, congiuntamente a tutti gli altri Uffici dell’Area Istruzione e Formazione del Comune di Palermo, trasmette il prospetto degli interventi realizzati nel corso degli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 sugli impianti termici delle scuole comunali e delle istituzioni scolastiche statali le cui strutture sono di proprietà del Comune di Palermo.

Gli interventi realizzati

“A oggi gli interventi realizzati sono circa un centinaio per un importo complessivo superiore al milione di euro.

Un primo stanziamento – dicembre 2022 – di 3.942.987,94 euro è stato assegnato dall’Amministrazione comunale alle istituzioni scolastiche, con la richiesta di intervenire in modo prioritario sull’impiantistica delle strutture – scrive il Comune -. In particolare, per gli impianti termici, dalle scuole sono stati utilizzati circa 500 mila euro, ma l’importo dell’investimento non è definitivo in quanto alcune scuole hanno in corso ulteriori interventi a valere sulla medesima assegnazione straordinaria. Ulteriori 180 mila euro circa – fondi che l’ufficio ha attinto da un vecchio mutuo Cassa Depositi e Prestiti – sono stati utilizzati per nove interventi in altrettante nove strutture, e altri 13 mila euro circa (fondi nido) per sei interventi in cinque asili nido.

Le somme

Il Comune spiega ancora che “In seguito a un’ulteriore ricognizione sulle condizioni degli impianti di riscaldamento, nel corso del 2023 l’Amministrazione ha stanziato altri 360 mila euro circa (fondi comunali) per lavori di manutenzione o realizzazione degli impianti, così suddivisi: ⁠177.637,02 mila euro assegnati direttamente alle/ai dirigenti scolastici di 8 scuole che hanno presentato un preventivo di spesa, 183 mila euro assegnati con affidamento diretto ad Amg energia. per ulteriori 29 interventi in altrettante scuole”

Like this: Like Loading...