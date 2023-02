REGIONE

Dare in beneficenza le quasi 900 euro in più in busta paga che i deputati Ars hanno approvato per loro stessi. Sempre che questo sia possibile. A proporlo è il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, dopo le polemiche e l’indignazione popolare, oltre che al fortissimo disappunto da parte di Giorgia Meloni in persona, con un caso diventato nazionale.

L’idea di Galvagno

“Io sarei per dare questi fondi ad una associazione terza e non politica, come l’associazione della stampa parlamentare, le Misericordie o Emergency. Ho dato mandato agli uffici dell’Assemblea di capire se esiste uno strumento normativo che possa intervenire sulla norma e avevo già chiesto nel corso della discussione in Aula se si potesse intervenire”.

L’aumento in busta paga

L’aumento in busta paga ai 70 deputati regionali dell’Ars, legato a una norma che prevede l’automatico adeguamento Istat, era stato confermato con un voto segreto, che ha bocciato un emendamento presentato dal leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, che avrebbe stoppato il sostanzioso incremento. E questo nonostante il pressing romano, e di FdI in particolare, teso a cancellare una norma che mette tutti in imbarazzo. E’ un fatto che neppure il parlamentare messinese, alla fine, abbia votato il proprio testo che non è passato per cinque voti.

L’emendamento silurato

L’emendamento è stato silurato con 29 voti contrari e 24 favorevoli. “All’Ars è andata in scena la farsa – accusa il M5s – prima lo show di Cateno De Luca, che inneggia alla correttezza sua e dei suoi, e poi non vota, assieme ai deputati dei suoi gruppi, l’emendamento che avrebbe stoppato gli aumenti Istat, salvando di fatto l’aumento degli stipendi dei deputati Ars”. Per il capogruppo del M5s all’Ars Antonio De Luca “la mancanza degli otto voti dei deputati di Sicilia Vera e Sud chiama Nord – dice il capogruppo M5S Antonio De Luca – ha determinato la bocciatura dell’emendamento presentato dallo stesso Cateno De Luca, visto che la norma non è passata solo per 5 voti”.

L’adeguamento

L’incremento in busta paga è legato a una legge del 2014 che prevede l’adeguamento automatico delle indennità in base all’Indice Istat che misura ogni anno la crescita dell’inflazione.