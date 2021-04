si chiama autismile

La Cooperativa Sociale TMA Group ONLUS, insieme al altre Associazioni di genitori, presenta una nuova applicazione per le famiglie dei bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

Cos’è Autismile

Autismile è un’App gratuita realizzata perché le famiglie dei bambini e dei ragazzi con autismo non restino più sole.

Le famiglie dei bambini e ragazzi con autismo spesso, hanno serie difficoltà nel reperire professionisti che possano prendersi cura dei loro figli. A volte anche solo portare il bambino da un parrucchiere per un normale taglio di capelli può essere estremamente complicato. Così come ad esempio trovare un dentista, un otorino che abbiano la pazienza e la competenza per effettuare il loro intervento nei tempi e nei modi adeguati al bambino con questo disturbo. Spesso le famiglie sono sole ed in particolare lo sono in questo periodo a causa della pandemia.

Un’app per combattere l’isolamento delle famiglie

Per questo motivo il dr. Caputo Giovanni e Ippolito Giovanni, psicologi e psicoterapeuti, da anni impegnati al fianco delle famiglie dei bambini e ragazzi diversamente abili, hanno ideato quest’App, realizzata grazie al contributo della Fondazione Vodafone che attraverso il progetto OSO ha stanziato gran parte dei fondi necessari per creare questa applicazione sviluppata grazie alla disponibilità ed alla professionalità di Gulliver S.R.L (www.gullivernet.com).

Numerosi servizi offerti

AutiSmile è un’APP gratuita, pensata per le famiglie, perché non restino mai più sole! Ma anche per i professionisti, gli operatori, le associazioni, gli enti, i centri di riabilitazione e tutti quelli che si prendono cura e si occupano di soggetti con disturbo dello spettro autistico e altre disabilità, ed è collegata al sito https://www.autismile.it/

AUTISMILE Offre quindi l’opportunità di accedere a numerosi servizi, finalizzati a migliorare la qualità della vita delle famiglie dei bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico, mettendole in rete con professionisti, enti ed associazioni.

Oltre al sito www.autismile.it , è possibile trovare tutte le informazioni anche sulla pagina fb https://www.facebook.com/autismile.it/ e sulla pagina istagram https://www.instagram.com/tma_caputo_ippolito/?r=nametag

Per altre informazioni: info@autismile.it