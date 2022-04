Due giovani rimasti leggermente feriti a Palermo

Paura nella notte tra sabato e domenica a Palermo per un’auto che cappotta e che rischia anche di andare a fuoco. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti con tempestività a mettere tutto in sicurezza. Ma è stata grande paura per due giovani che si trovavano dentro l’abitacolo. Fortunatamente entrambi sono rimasti solo leggermente feriti.

Le fasi dell’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 23 di sabato scorso. L’auto, con a bordo i due ragazzi, improvvisamente si è capovolta mentre stava transitando in via Brunelleschi. I due all’interno sono stati in grado di uscire con le proprie gambe ma per loro sono stati attimi di terrore. Hanno visto infatti uscire del fumo dal vano motore ed hanno subito pensato che qualcosa stesse andando a fuoco.

I soccorsi

Sul posto un’ambulanza del 118 ed i vigili del fuoco che hanno notato questa fumata e quindi si sono immediatamente prodigati per spegnere e mettere tutto in sicurezza. A conclusione delle operazioni ci si è accorti che la fumata proveniva dal radiatore che si era danneggiato a causa dell’impatto. Per i due giovani solo qualche lieve escoriazione e contusione.

L’incidente a Villabate dei giorni scorsi

Nei giorni scorsi ancora tanta paura per un altro incidente sull’autostrada Palermo-Catania, all’altezza di Villabate. Un automobilista ha perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi contro un muretto. Lunghe code lungo l’arteria all’altezza di Villabate, direzione Palermo. Coinvolta una Toyota Yaris guidata da una donna. L’automobilista avrebbe urtato la parete spartitraffico in cemento alla sua sinistra per poi fermarsi quasi al centro della carreggiata. I primi a intervenire sono stati i sanitari del 118 che hanno portato la donna al pronto soccorso dove, superato il triage, le è stato attribuito il codice verde. Sul posto gli agenti della polizia stradale per gestire la viabilità. Qualche giorno prima si è verificato un tragico incidente sulla statale 115 a Mazara del Vallo, nel trapanese. La vittima, Morgana Bono di 17 anni, è deceduta al Trauma center di Villa Sofia di Palermo.