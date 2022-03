I genitori acconsentono all’espianto

Saranno donati gli organi della giovane di Mazara del Vallo morta venerdì scorso in seguito ad un incidente sulla statale 115 a Mazara del Vallo. I genitori hanno acconsentito all’espianto, secondo notizie che sono state fornite dal Comune mazarese in stretto contatto con i familiari in questi giorni di grande dolore. La vittima, Morgana Bono di 17 anni, è deceduta al Trauma center di Villa Sofia di Palermo.

“Grande altruismo”

“Con grande altruismo i genitori, se pur in preda alla disperazione, hanno acconsentito alla donazione degli organi” scrive nella nota il Comune di Mazara. Ieri pomeriggio in un bagno di folla si sono svolti i funerali nella cattedrale mazarese: “L’amministrazione comunale – si legge ancora nella nota – ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia Bono, colpita da questa tragedia, esprimendo il dolore di tutta la comunità mazarese. L’incidente si è verificato nel tratto della strada statale 115 che collega Mazara a Campobello di Mazara. A seguito delle ferite riportate la giovane è stata trasportata in elisoccorso al Policlinico di Palermo ma a nulla, purtroppo, sono valsi tutti i tentativi dei medici di strapparla alla morte.

Le indagini in corso

Sul posto dell’incidente è intervenuta la squadra infortunistica della polizia municipale. La dinamica dello scontro tra un’auto, condotta da un uomo, che viaggiava in direzione Mazara e lo scooter, con a bordo Morgana ed un’altra ragazza diciasettenne rimasta ferita, che viaggiava in direzione Campobello, è al vaglio dell’Autorità giudiziaria. “Occorre chiarire – precisa sempre l’ente locale – che il tragico incidente è avvenuto quasi al km 59 della Ss 115: un tratto di statale che non ha nulla a che fare con il percorso alternativo del ponte sul fiume Arena, come invece riportato da alcuni organi di stampa e sui social”. Le condizioni della giovane sono subito apparse gravi e, dopo un primo intervento presso il pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano, la ragazza era stata trasferita in elisoccorso a Palermo.