Un nuovo incidente è avvenuto ieri sera nel popolare quartiere dell’Arenella. un’auto, per motivi ancora da accertare, si è ribaltata in via Papa Sergio, la strada principale del quartiere. Contrariamente a quanto accaduto in altri episodi nel corso della giornata stavolta il vento non sembra avere avuto alcun ruolo in questo sinistro

Il rocambolesco incidente ha visto protagonisti due giovani. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri all’altezza della scuola Luigi Rizzo ed ha causato l’inevitabile caos del traffico visto che quell’arteria è praticamente inevitabile per chi dal quartiere viene verso la città o viceversa.

Per cause ancora da accertare il conducente di una Citroen C3 avrebbe perso il controllo per poi terminare la propria corsa cappottando con l’auto.

Miracolosamente illesi i due giovani che si trovavano a bordo, che sono stati aiutati da alcuni passanti ad uscire dall’abitacolo. I primi controlli effettuati dal personale sanitario del 118 avrebbero escluso ogni grave conseguenza fisica.

Sul posto anche i vigili del fuoco impegnati a rimettere l’auto sulle sue ruote per poi procedere alla rimozione. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.“