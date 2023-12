Grave incidente in viale Regione siciliana lungo la corsia centrale in direzione Catania. Un’auto ha perso il controllo e dopo aver carambolato colpendo un’altra auto e due volte il guard rail da un lato all’altro ha terminato la sua corsa cappottando e rimanendo sottosopra sulla carreggiata.

L’incidente è avvenuto poco prima del parcheggio di piazzale Giotto, nella corsia di marcia opposta all’accesso del medesimo parcheggio.

La sede stradale è stata chiusa per consentire i soccorsi ed i rilievi. Si registrano almeno due feriti ma non si conoscono le loro condizioni. Sul posto la polizia municipale.

L’incidente nella notte allo Zen

La scorsa notte, invece un incidente grave è avvenuto tra due vetture dietro al Velodromo nel quartiere Zen a Palermo. Due auto si sono scontrate tra via Patti e via Guttuso. Ci sono stati diversi feriti.

La più grave una ragazzina di 10 anni che è stata portata prima al pronto soccorso dell’ospedale Cervello poi all’ospedale dei Bambini.

Le sue condizioni sono gravi. La prognosi è riservata e i mezzi sono stati sequestrati.

La tragedia di due giorni fa poco distante

Poco distante dal luogo dell’odierno incidente si era consumata, all’alba del 24 dicembre, la tragedia della smart volata giù dal viadotto.

per quell’incidente è ancora in gravi condizioni il ragazzo di 17 anni rimasto ferito nell’incidente in cui ha perso la vita un ragazzo di 22 anni, Michelangelo Aruta. Il 17 enne si trova ricoverato al Trauma Center di Villa Sofia.

La prima ricostruzione

I due la mattina del 24 dicembre sono volati con la Smart dal viadotto nei pressi di viale Lazio. Aruta è stato sbalzato fuori dalla vettura e poi travolto pare da un mezzo che trasportava giornali. Il conducente del mezzo non si è accorto di nulla.

Ha notato solo successivamente tracce di sangue nel mezzo. L’autista è stato ascoltato dagli agenti della polizia municipale che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. E’ stato accertato che il giovane alla guida era sobrio e il tasso alcolemico era nella norma.