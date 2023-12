Una rissa violenta è stata scatenata dopo un incidente stradale a Termini Imerese. Lo scontro in via Salemi Oddo ad angolo con via Denaro Pandolfini tra una moto e un’auto.

Il motociclista che è finito a terra si è scagliato contro l’automobilista. Sono venuti alle mani i due che si trovavano a bordo dell’auto e lo stesso motociclista che ha poi trovato sostegno da un amico intervenuto in suo aiuti. Nel corso della rissa è spuntata anche una grossa catena.

Nessuno è riuscito a bloccare i quattro che se le sono date di santa ragione. Poco dopo la lite è terminata e i quattro si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce ma lasciando i residenti impauriti per quanto accaduto.

Strade insanguinate alla vigilia di Natale

Le strade del palermitano oggi sono state insanguinate anche da un altro episodio drammatico, un incidente risultato mortale. Si è trattato di un terribile incidente a Palermo. Una Smart, con a bordo due persone, è volata giù, per cause ancora da accertare, dal ponte della rotonda di viale Lazio, in viale Regione Siciliana.

A bordo della vettura uscita fuori strada c’erano due giovani. Si tratta di una Smart letteralmente precipitata dal viadotto. Il bilancio è di uno dei due giovani morto a soli 22 anni e un ragazzo 17 anni, ferito in modo grave.

Si trova all’ospedale Villa Sofia in condizioni in prognosi riservata. Per estrarre i corpi dalla vettura sono intervenuti i vigili del fuoco.

La vittima

La vittima si chiamava Michelangelo Aruta e aveva solo 22 anni. Il suo corpo è rimasto sull’asfalto poco distante dalla vettura mentre i soccorritori estraevano dalle lamiere il ferito

Gli agenti della polizia municipale stanno eseguendo i rilievi. a loro sono affidate le indagini.

Mistero sul come sia accaduto

Resta al momento misteriosa la dinamica dell’incidente. Bisognerà spiegare come sia potuto accadere che un’auto superi le barriere e voli giù dallo svincolo.

Traffico rallentato

Traffico rallentato in viale Regione, con una corsia chiusa per consentire al personale dell’infortunistica di effettuare i rilievi e al medico legale di svolgere il suo triste compito. Difficoltoso anche accedere all’A29 Palermo-Mazara.

