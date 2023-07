Intervento dei vigili del fuoco

Un’auto Bmw elettrica è andata a fuoco oggi nei pressi della concessionaria Sport Car di Isola delle Femmine. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per spegnere il mezzo andato in fiamme per cause da accertare.

Un intervento non semplice. Le squadre antincendio hanno dovuto mettere in atto una particolare tecnica di raffreddamento, in quanto l’auto, potrebbe riprendere a bruciare anche dopo giorni.

E’ stato necessario raffreddare direttamente le batterie per abbassare la temperatura. Parte dell’auto è andata distrutta.