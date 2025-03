Una nuova auto incendiata allo Zen a Palermo. Ad andare in fiamme una Fiat Panda in via Sandro Pertini. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

E’ l’ennesima auto che va a fuoco nel quartiere in questi giorni presidiato dalle forze dell’ordine dopo i ferimenti, gli incendi e i colpi di fucile esplosi contro centri scommesse e garage.

In questi giorni il quartiere è stato al centro di un serrato controllo del territorio e numerose perquisizioni da parte di carabinieri e polizia. E’ in corso una faida per il controllo della droga e delle scommesse clandestine.