“Cicciuzzo ci ha distrutti, non doveva andare così, resterai per sempre nel mio cuore, non ti dimenticherò mai”. E’ il commento affranto di un amico di Francesco Mucha, il 17enne di Noto vittima di un tragico incidente mortale avvenuto nelle ore scorse a Noto in via Aurispa. Dalla ricostruzione della polizia, il ragazzo era in sella ad uno scooter ,insieme ad un amico di 15enne ricoverato in gravi condizioni a Catania, finito contro una macchina. “Vola più alto, Cicciuzzo, non ti fermare, sei nei cuori” scrive sui social un’amica ma messaggi di questo tenore ce ne sono a centinaia.

L’inchiesta per omicidio stradale

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e nelle prossime ore, come atto dovuto, il conducente della macchina sarà iscritto nel registro degli indagati: i mezzi sono stati posti sotto sequestro dalle forze dell’ordine che indagano sulla vicenda.

Il sindaco

Il sindaco di Noto, Corrado Figura ha espresso il cordoglio della città alla famiglia del 17enne. “La nostra comunità è profondamente scossa – ha detto il sindaco di Noto – dalla tragica scomparsa del giovane Francesco Mucha, strappato troppo presto alla vita a soli 17 anni a seguito di un drammatico incidente stradale. A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale, esprimo il più sentito cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia, agli amici e ai compagni della scuola dei Mestieri Ars, che oggi piangono un ragazzo pieno di sogni e speranze per il futuro Un pensiero di vicinanza anche al giovane Claudio che lotta in ospedale a cui auguriamo una pronta guarigione”.

Il minuto di silenzio

La vittima frequentava la Scuola dei Mestieri Ars, i cui vertici hanno deciso di far osservare un minuto di silenzio in tutte le sedi all’inizio delle lezioni, oggi alle 9. “Francesco è venuto a mancare a causa di un incidente stradale, lasciando sgomenta tutta la comunità scolastica e chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo” hanno scritto sulla loro pagina social i dirigenti dell’istituto.