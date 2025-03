Un giovane di 17 anni di Noto, Francesco Mucha, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto questa notte in via Aurispa, a Noto, nel Siracusano.

Cosa è accaduto

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti di polizia, la vittima era in sella ad uno scooter, insieme ad un amico, un 15enne, quando, per cause al vaglio degli inquirenti, ha avuto un impatto con una macchina.

Lo scontro

L’impatto è stato inevitabile, il 17enne è deceduto poco dopo, troppi gravi le lesioni riportate su varie parti del corpo che non gli hanno dato scampo. L’amico, invece, è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola ed è in gravi condizioni. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale ed ha disposto il sequestro dei mezzi.

Il cordoglio

Il 17enne frequentava la seconda classe come operatore elettrico di Noto nella scuola dei Mestieri Ars. “Francesco è venuto a mancare a causa di un incidente stradale, lasciando sgomenta tutta la comunità scolastica e chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo” si legge nel post dell’istituto. “Per onorare la sua memoria, lunedì alle 9 in tutte le classi di tutte le sedi Ars sarà osservato un minuto di silenzio”.

Ancora sangue sulle strade

Nei giorni scorsi sulla Siracusa-Catania si è spezzata un’altra giovane vita. La vittima è Josephine Leotta, 24 anni, originaria di Belpasso, nel Catanese, che si trovava a bordo di una macchina, risucchiata in un maxi tamponamento in cui sono rimasti coinvolti 2 mezzi pesanti e 5 auto, tra cui la Toyota Aigo in cui era alla guida la vittima. La giovane è rimasta incastrata tra le lamiere del suo veicolo e quando sono arrivati i soccorritori per lei non c’era più nulla da fare. Una morte che ha creato molta emozione, la ragazza era una volontaria della Protezione civile.