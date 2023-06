Dal Palermitano al Messinese presente la polizia stradale

Autostrade e strade statali a rischio per l’alta velocità tornano ad essere sotto l’occhio spietato degli autovelox della polizia stradale in tutta la Sicilia. Come sempre la polstrada pubblica la mappa delle arterie monitorate e i giorni. Reso noto il calendario di questa settimana, quindi sino a domenica prossima, 18 giugno. Gli occhi elettronici saranno piazzati in diversi tratti delle A18, A19, A20 e A29. Allo stesso modo saranno piazzati sulle strade statali di competenza extracomunale.

Oggi e domani

Oggi, martedì 13 giugno gli strumenti di monitoraggio della velocità dei veicoli sono presenti sulla A29 nel tragtto Trapanese, sulla statale 385 di Palagonia nel Catanese, e sulle statali 114 nel Siracusano e 121 nel Palermitano. Domani ancora sulla A18 e A20 nel Messinese, e sulla A29 di nuovo nel Trapanese. Gli autovelox presidieranno poi le statali 113 nel Palermitano e 640 nell’Agrigentino.

Sulle autostrade negli altri giorni

Secondo la mappa della polizia stradale gli autovelox nelle autostrade saranno presenti il giovedì 15 giugno e la successiva domenica sulla A29 nel Palermitano. Sulla A18 nel Messinese ancora autovelox il 16 e 17 giugno; esclusiva,mente il 16 giugno invece sulla A19 nel tratot di Caltanissetta e sulla A20 nel tratto Palermitano.

Sulle statali

Nell’Agrigentino gli autovelox sulle statali ci saranno il 15 giugno sulla 115 Sud Occidentale Sicula e il 17 giugno sulla 640 di Porto Empedocle. Nel Palermitano ci saranno il 16 giugno sulla statale 121 e sulla statale 113 il 17 giugno. Esclusivamente il 16 giugno autovelox nel Ragusano contemporaneamente sulle statali 194, 514 e 66, e sulla provinciale 25. Infine sabato 17 giugno autovelox in provincia di Caltanissetta sulla 640 di Porto Empedocle.

Lo scopo della pubblicazione dell’elenco

La pubblicazione dell’elenco delle strade monitorate ha come scopo quello di evitare incidenti e persuadere gli automobilisti a procedere a velocità moderata nei tratti interessati. Come fa sapere la polizia di Stato, gli autovelox sono posti sia sulle strade statali che sulle autostrade. Oltre ai cartelli posti in prossimità delle postazioni, le forze dell’ordine cercano di fare prevenzione rendendo pubbliche anzitempo le tratte monitorate. Nel dettaglio la polizia Stradale utilizza questi strumenti per il controllo puntuale della velocità: Autovelox 104/C; Autovelox 105; Autovelox 106; Telelaser; Telelaser Trucam.

