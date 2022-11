prosegue il tour di incontri di assoimpresa

Far crescere la Sicilia grazie anche al lavoro delle associazioni di categoria e alle loro idee di sviluppo. Assoimpresa continua il suo tour di incontri. Nei giorni scorsi il presidente Mario Attinasi assieme al presidente della Federazione dei Pubblici Esercizi, VivoImpresa Alfio Zambito, hanno incontrato l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo.

Misure agevolative e una nuova visione delle imprese

Tra gli argomenti affrontati – durante l’incontro – le misure agevolative che sono in dotazione dell’assessorato e una nuova visione della pubblica amministrazione nei confronti del mondo delle imprese.

Fare della Sicilia una terra ancora più attrattiva e produttiva

“Abbiamo riscontrato nell’assessore Tamajo una voglia di fare e una capacità di ascolto e una lucidità veramente notevole – dichiara il presidente di Assoimpresa Mario Attinasi – abbiamo riferito all’assessore che per quanto ci riguarda faremo del nostro meglio e che se ci sarà concesso, metteremo a disposizione il nostro know how per aiutare l’amministrazione regionale a trovare le soluzioni necessarie per fare della Sicilia una terra ancora più attrattiva e produttiva”.

Tamajo: “Dialogo con associazioni di categoria e sindacati”

“Il dialogo con tutte le associazioni di categoria e i sindacati sarà la colonna portante del mio assessorato – dice l’assessore Tamajo – questo significa entrare in contatto con il territorio in cui si opera, cercando di coglierne le potenzialità e sviluppando opportunità. Ragionando nella logica della collaborazione e del confronto, condividendo obiettivi comuni. Tutto questo può essere uno strumento ottimale per permettere a realtà associative di collaborare – in legalità e trasparenza – con le pubbliche amministrazioni, e per quest’ultime di raggiungere il nobile scopo di produrre servizi per la comunità”.

Trovare nuove risorse e soluzioni per il rilancio

“Sono fiducioso sulla capacità della nuova amministrazione – dichiara Alfio Zambito presidente di VivoImpresa – in particolare del neo assessore alle Attività produttive Edy Tamaio nel trovare insieme nuove risorse e soluzioni affinché politica e pubblici esercizi contribuiscano al rilancio che il tessuto economico e sociale meritano”.

All’incontro era presente anche il capogruppo di Forza Italia al comune di Palermo, Gianluca Inzerillo.