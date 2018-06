Domani, 22 giugno, a partire dalle ore 18.30

Il Museo MIST si arricchisce di nuovi Exhibit interattivi. Domani, 22 giugno, a partire dalle ore 18.30, nel corso di un evento cui parteciperà anche l’assessore alla Cultura Romina Aiello, saranno presentati alla cittadinanza, in occasione di un aperitivo, i nuovi exhibit e sarà reso noto il calendario dei prossimi laboratori che si svolgeranno presso il Museo MIST.

L’ Exhibit è un dispositivo interativo, fondato su un principio scientifico o tecnologico elementare, con cui i visitatori sono sollecitati a “giocare”, per lo più aiutati, almeno in minima parte, da una guida (testo scritto o altro) per “scoprire” in prima persona il principio nascosto.

Il MIST, il museo interattivo della Scienza e della Tecnica, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù con decreto n.5 del 20 febbraio 2014 “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici” dallo scorso novembre ha sede presso palazzo Butera.

Con deliberazione di Giunta municipale n. 23 del 9 marzo 2016 era stata approvata la proposta presentata dall’assessore alla Cultura Romina Aiello che sanciva l’affidamento dei locali posti al piano terra di villa Butera per la realizzazione del museo interattivo della scienza e della tecnica che ha lo scopo di esporre e divulgare i temi legati appunto alla scienza e alla tecnica attraverso esperienze e laboratori rivolti in particolare a bambini e ragazzi. Il MIST nasce dall’idea dalle due Associazioni Centro ricerche Geologiche e Planetarie e l’associazione Culturale MIST che hanno siglato una convenzione con il Comune di Bagheria.