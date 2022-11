L’incendio nella notte a Bagheria

Fuoco nella notte all’interno di un’area utilizzata per rimessaggio a Bagheria, nel palermitano, in via del Fonditore. Quattro camper, posteggiati l’uno accanto all’altro, sono andati danneggiati a causa delle fiamme. Pare che il rogo sia di natura accidentale, al lavoro i vigili del fuoco per effettuare ulteriori accertamenti.

L’intervento

I pompieri sono intervenuti poco prima della mezzanotte in seguito ad una chiamata giunta al centralino di questo incendio in corso. Parliamo di un rogo di notevole dimensioni dal momento che ad essere coinvolti sono stati quattro mezzi di una certa stazzata. L’intervento è stato celere e le fiamme sono state spente il prima possibile. Si è tentato in questo modo di arginare quanto più possibile la violenza del fuoco e di limitare amassimo i danni.

L’ipotesi

L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un corto circuito. Stando ai primi accertamenti l’incendio si sarebbe sprigionato da uno dei quattro camper a causa di un malfunzionamento dell’impianto elettrico e le fiamme si siano propagate nei veicoli posteggiati accanto, per l’appunto altri tre camper.

Altro incendio in provincia

Un altro incendio con le stesse dinamiche è avvenuto questa notte anche a Partinico, sempre in provincia di Palermo. In contrada Albachiara è andato a fuoco un furgoncino intorno alle 2,30. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo. Pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un corto circuito. Il proprietario era rincasato da poco utilizzando questo mezzo che pochi minuti dopo è andato a fuoco. Si ipotizza anche qui un malfunzionamento dell’impianto elettrico.

L’incendio del magazzino di qualche giorno fa

Nei giorni scorsi si è registrata una notte di paura nella borgata di Villagrazia di Carini, nel Palermitano, per l’incendio avvenuto all’interno di una ditta che si occupa di trasporti e logistica. E’ successo in via Angelo Morello, poco distante da un frantoio, tanto che inizialmente si era diffusa la notizia che fosse proprio l’oleificio ad avere preso fuoco. Le fiamme si sono scatenate in un ufficio amministrativo all’interno dell’azienda. Sono stati attimi di grande tensione anche perché il rogo rischiava di creare un enorme danno anche di tipo ambientale. Fortunatamente il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Il rogo sarebbe stato causato da un corto circuito proveniente da una stampante.