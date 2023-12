Operazione a largo raggio dei carabinieri

Operazione dei carabinieri della compagnia di Bagheria con tre arresti, si tratta di due spacciatori e un panettiere accusato di furto di energia nel palermitano. I militari hanno bloccato un giovane di 27 anni trovato in possesso nel centro cittadino bagherese di alcune dosi di hashish, materiale per il taglio e 500 euro. Un secondo giovane di 22 anni bloccato dai militari della stazione di Santa Flavia con addosso 30 grammi di hashish diviso in dosi e quasi 350 euro. I due portati in carcere.

Il furto di energia elettrica

Sempre a Bagheria i militari hanno eseguito insieme ai tecnici dell’Enel un controllo in un panificio. Ad essere scovato un allaccio abusivo alla rete elettrica. Il commerciante arrestato per furto aggravato e portato ai domiciliari su richiesta del pm. Il gip di Termini ha convalidato tutti gli arresti.

Altra operazione antidroga qualche giorno fa

A proposito di operazioni antidroga a Bagheria, appena qualche giorno fa la polizia ha arrestato altre 3 persone e sequestrato 800 grammi di hashish e alcuni grammi di cocaina. La droga, insieme a circa mille euro e alcuni bilancini di precisione, trovata in un appartamento a Bagheria. I poliziotti hanno effettuato una perquisizione domiciliare in una palazzina nel centro storico che da qualche tempo era monitorata. Proprio perché ritenuta base operativa di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina. Al momento dell’irruzione all’interno dell’immobile, gli agenti hanno sorpreso tre uomini. Ad essere trovate evidenti tracce di stupefacenti che, maldestramente, i 3 avevano cercato di nascondere nei vari anfratti dell’appartamento.

Sul tavolo, posizionato nella cucina-soggiorno, gli agenti hanno subito notato un bilancino elettronico di precisione, una lama cutter, piccole bustine in cellophane e residui di sostanza stupefacente del tipo hashish. Elementi, questi, che hanno indotto i poliziotti ad effettuare un’accurata perquisizione dei luoghi e delle autovetture in uso agli indagati. E da qui sono saltati fuori roba e soldi.

