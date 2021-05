Baglieri incontra i sindaci isole minori, “Strategie diverse verso autonomia energetica”

12/05/2021

Primi appuntamenti per discutere sul progetto Green Island Baglieri: “La Regione ha tracciato una road map per la decarbonizzazione” “Necessario abbandonare gradualmente le fonti di energia tradizionale ed inquinanti” Il programma per la transizione energetica in Sicilia è stato il tema degli incontri avviati oggi fra lʼassessore regionale allʼEnergia Daniela Baglieri e il direttore del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti Antonio Martini, con gli amministratori di Pantelleria e Lipari. Si tratta solo dei primi appuntamenti in agenda che lʼassessore avrà con i sindaci di tutte le isole minori siciliane relativamente al progetto chiamato Green Island, già approvato dal Governo Musumeci. Creare condizioni per lo sviluppo nel segno della sostenibilità L’obiettivo è creare le condizioni per lo sviluppo delle attività economiche e imprenditoriali nel segno della sostenibilità, per arrivare al 2030 con le isole verdi. Strategia diversa per ogni isola “Al momento la maggior parte delle isole minori della Sicilia non può raggiungere l’autonomia energetica impiegando solamente le fonti rinnovabili – afferma lʼassessore Baglieri – . Soprattutto per la mancanza di adeguati spazi e per i limiti imposti dalle normative paesaggistiche. Per questo il Governo Musumeci ha predisposto una strategia diversa per ogni singola isola in funzione delle caratteristiche territoriali e delle opportunità di connessione elettrica alla rete nazionale. La Regione Siciliana ha tracciato una sorta di road-map verso la decarbonizzazione. Il processo interesserà gli arcipelaghi delle Eolie, delle Egadi, delle Pelagie, Ustica e Pantelleria”. E continua l’assessore Baglieri: “È il momento di correre in Sicilia, soprattutto verso uno dei futuri obiettivi su cui sta investendo il governo regionale. Attraverso il progetto “Green Island” verranno finanziati impianti di fonti rinnovabili, superando tutti quegli ostacoli causati dalle ridotte potenzialità di generazione elettrica nelle isole minori. L’Europa afferma che la nostra Isola è tra le regioni d’Europa con il maggior potenziale di produzione rinnovabile. È necessario abbandonare gradualmente tutte quelle fonti di energia tradizionali ed inquinanti”.

