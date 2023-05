Un’esperienza giudicata orribile, che punta il dito ancora una volta su quanto siano indietro certi reparti di alcune strutture siciliane. Anche quelle più grandi.

















Stiamo parlando del reparto di ortopedia di Villa Sofia, con una segnalazione arrivata dalla madre di un paziente a Blogsicilia, sulla sua pagina Facebook. Un messaggio pieno di rabbia per una situazione assurda. Bagni sporchi, finestre rotte, niente tv in camera, pulizia definita “fatiscente”, con tanto di foto. Una situazione a ben guardare incredibile, per un reparto di un grande ospedale di una grande città come Palermo.

Il racconto

“Siamo stati ricoverati al reparto ortopedia dove mio figlio ha dovuto subire un intervento – scrive la donna sulla pagina Facebook del nostro sito -. Per chi accompagna il paziente non ci sono poltrone congrue ad offrire un attimo di riposo. Bagni luridi, che perdono, sporchi, con finestre rotte e che vengono utilizzati come sgabuzzino.

Le stanze non sono dotate di tv, magari per rendere meno pesante la degenza dei bambini. Il personale addetto alla pulizia – scrive ancora la signora -. Puliva con la stessa pezza tavoli, poltrone e porte. Reparto invaso dalle zanzare. La cosa peggiore poi è che non esiste un servizio navetta che porta da Villa Sofia al Cto per andare a fare il gesso, chi viene da fuori Palermo è sprovvisto di mezzo proprio si trova in serie difficoltà ad accompagnare i propri figlio, proprio come successo ad una signora ricoverata nella nostra stanza insieme al figlio”.

Uno sfogo di una donna che evidentemente ha vissuto giorni non piacevoli non solo per la preoccupazione dell’intervento che ha dovuto subire il figlio, ma anche per il livello di comodità, per i tanti, troppi disagi dovuti subire nei giorni di degenza, non solo da lei.

La replica dell’azienda Villa Sofia-Cervello

Abbiamo chiesto una replica all’ufficio stampa di Villa Sofia, ma non ci è ancora stata fornita risposta.

