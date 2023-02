Tamponamento in autostrada poco dopo Balestrate

Un furgone con 6 persone a bordo è finito fuori strada intorno alle 15 sulla A29, in direzione Trapani, poco dopo lo svincolo di Balestrate. Immediati i soccorsi, si era pensato il peggio ed invece fortunatamente si sono registrati solo feriti lievi. L’impatto è stato abbastanza violento, tanto che è stato necessario chiamare i vigili del fuoco per le verifiche del caso.

La dinamica

Al momento la dinamica è in fase di ricostruzione, al vaglio della polizia stradale che ha effettuato i rilievi. Per cause in via di accertamento un’utilitaria Opel ha tamponato un furgone che la precedeva in direzione Trapani sulla corsia di marcia normale. Forse una distrazione o un colpo di sonno. A causa dell’urto il furgone è stato sbalzato in avanti e il conducente ha perso il controllo, finendo, fuori strada. Otto in tutto le persone coinvolte, di queste pare ci siano solo due feriti lievi. Ad intervenire anche l’ambulanza del 118.

L’ubriaco al volante

Appena qualche settimana fa sempre la A29 era stata al centro di un altro singolare incidente, questa volta con una sola auto coinvolta. L’incidente per l’esattezza si è verificato all’altezza dello svincolo di Capaci in direzione Palermo, dove si trova la stele di commemorazione della strage di Capaci. Alla guida di una Golf c’era un 44enne di Terrasini che improvvisamente ha perso il controllo del veicolo. Il mezzo ha sbattuto contro il guardrail e ha effettuato un testacoda prima di fermarsi. L’automobilista rimasto illeso. Sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo. I parametri sforavano quelli consentiti per mettersi alla guida. Ecco perché la polizia stradale lo ha denunciato sulla base dell’articolo 186 del codice della strada per guida in stato di ebbrezza.

Un arresto nel Catanese

Qualche giorno prima c’era stato un arresto nel Catanese. Un 50enne ubriaco ha provocato un incidente stradale e poi ha aggredito gli operatori del 118 e i carabinieri che erano intervenuti. L’intervento si è svolto in nottata, quando i militari dell’Arma sono intervenuti dopo una segnalazione al 112. La chiamata era stata effettuata per segnalare un incidente sulla strada statale 284. Alcuni passanti avevano notato le autovetture coinvolte che ancora intralciavano il centro della carreggiata, creando disagi alla circolazione. Il 50enne, secondo l’accusa, aveva ostacolato le operazioni di soccorso del personale sanitario, criticando il loro operato e strattonandoli. Fu necessario l’intervento dei carabinieri per permettere agli operatori dell’ambulanza di poter intervenire e a loro volta anch’essi sono stati aggrediti.