Un uomo di 50 anni arrestato nel Catanese

Arrestato dai carabinieri un 50enne nel Catanese che ubriaco provoca un incidente stradale e poi aggredisce operatori del 118 e gli stessi militari dell’Arma.

Le accuse

I carabinieri della stazione di Adrano hanno arrestato un pregiudicato 50enne di Bronte per resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre ha rimediato anche una denuncia per guida sotto l’influenza di alcool. Era alla guida ubriaco ed ha provocato un incidente. L’intervento si è svolto in nottata, quando i militari dell’Arma sono intervenuti dopo una segnalazione al 112. La chiamata era stata effettuata per segnalare un incidente sulla strada statale 284. Alcuni passanti avevano notato le autovetture coinvolte che ancora intralciavano il centro della carreggiata, creando disagi alla circolazione.

I soccorsi

I carabinieri sono immediatamente intervenuti in zona ed hanno constatato effettivamente la presenza di due veicoli incidentati. Erano presenti una Citroen C4 ed una Ford Fiesta. Nel contempo sono intervenuti anche i soccorsi da parte del personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure mediche alle persone coinvolte nel sinistro. Tutti comunque hanno riportati lievi ferite. Nella circostanza, i carabinieri hanno identificato il 50enne che era in evidente stato di alterazione da assunzione di alcool. Il suo alito rea inconfondibile ed oltretutto aveva un linguaggio sconnesso. Il sospetto è che il 50enne avesse provocato l’incidente proprio perchè ubriaco.

I sanitari strattonati

Il 50enne aveva ostacolato le operazioni di soccorso del personale sanitario, criticando il loro operato e strattonandoli. E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri per permettere agli operatori dell’ambulanza di poter intervenire per constatare le condizioni dei feriti coinvolti nel sinistro. A questo punto i carabinieri hanno messo in sicurezza la zona interessata dall’incidente ed assicurato la regolare circolazione stradale.

La conferma dell’alcol test

Subito dopo, però, hanno proceduto al controllo del 50enne che si sospettava fosse ubriaco e per questo avesse provocato l’incidente. L’uomo, con l’obiettivo forse di evitare i controlli dell’alcoltest, ha iniziato ad inveire contro i militari. Anche loro sono stati strattonati e per questo è stato necessario un intervento energico per bloccare il 50enne. Alla fine i militari hanno proceduto all’arresto e alla denuncia, l’autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento e imposto la misura dell’obbligo di firma.