Proseguono le indagini per incastrare il presunto assassino

Proseguono a tamburo battente le indagini sull’omicidio di ieri notte a Balestrate, i carabinieri sono ancora alla ricerca dell’arma utilizzata dal presunto assassino per uccidere il giovane Vincenzo Trovato, 22 anni di Trappeto. Intanto i carabinieri della compagnia di Partinico hanno fermato già da ieri pomeriggio con l’accusa di omicidio G.I., un 30enne originario della Lombardia, sospettato di aver ferito a morte il ragazzo nella notte fra giovedì e venerdì sul lungomare Felice D’Anna di Balestrate. Il gip di Palermo si è riservato di convalidare il fermo.

L’indagine lampo

Secondo i carabinieri sarebbe stato lui a colpire ad una gamba il 22enne di Trappeto, recidendogli l’arteria femorale. Il 30enne è in stato di fermo per il pericolo di fuga. L’omicidio è avvenuto al culmine di una lite iniziata fra i due nei pressi di uno dei lidi del lungomare di Balestrate. Non è chiaro se Trovato è stato colpito con una bottiglia rotta o con un coltello.

Niente arma del delitto

L’arma del delitto non è stata ancora trovata. La vittima è morta, per emorragia, prima di arrivare al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Partinico. Prima una lite. Poi il trentenne accusato del delitto sarebbe tornato armato e avrebbe ferito a morte il giovane Trovato.

In attesa della convalida

Certamente ci sono ancora diversi aspetti su cui si dovrà fare chiarezza e al momento non emergono conferme da parte degli organi inquirenti. Anzitutto sul fatto che la vittima è stata trasportata alla guardia medica dove è morta dissanguata e non nei vicini ospedali di Alcamo o Partinico. Sarebbero stati gli amici dello stessi ad aver lanciato l’allarme e a portare il ragazzo oramai moribondo al presidio medico balestratese. Per Trovato però il destino era parso già segnato: aveva perso troppo sangue ed è morto.

Lite per futili motivi

Al momento ciò che trapela è che l’omicidio sarebbe maturato in seguito ad una lite per futili motivi. Trovato, nato negli Usa ma residente a Trappeto, è deceduto per una coltellata che gli ha provocato una profonda ferita che ha rescisso probabilmente l’arteria femorale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti i due giovani avrebbero litigato verbalmente e poi si sarebbero picchiati.

Nessuna chiamata al 112

Da quanto accertato non è arrivata alcuna chiamata al 112 per segnalare la rissa e dunque non c’è stato alcun intervento dei militari dell’Arma. Al vaglio degli investigatori per tutta la mattina ieri ci sono state le immagini di alcune telecamere. L’ultima “storia” sul profilo Instagram di Trovato è stata pubblicata intorno alla mezzanotte. Nel breve video il giovane non inquadra il proprio volto ma mostra la folla che danza in un locale, forse proprio a Balestrate.