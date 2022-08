Omicidio a Balestrate in provincia di Palermo. Un giovane di 22 anni è morto dopo essere stato portato all’ospedale di Partinico con una grossa ferita alla gamba. Il decesso a causa della copiosa emorragia provocata da una ferita dovuta ad un’arma da taglio.

Confuse le fasi dell’aggressione

Ancora molto confuse le fasi dell’aggressione anche se i carabinieri stanno cercando di ricostruire l’accaduto. dalle prime notizie sembra che il giovane si trovasse sul lungomare di Balestrate quando è scoppiata, probabilmente, una rissa, una lite tra giovani che seguiva probabilmente un bagno notturno a mare. la discussione sarebbe presto degenerate e terminata nel sangue. La sequenza dei fatti non è chiara ma la vittima, al culmine della discussione, è stata colpita probabilmente con un coltello da tasca. Il fendente ha reciso una arteria e il giovane è morto per la copiosa emorragia poco dopo essere giunto in ospedale. E’ successo tutto nel cuore della notte. I carabinieri stanno cercando di identificare l’aggressore e ricostruire i motivi del delitto.

La vittima ferita in lido a Balestrate

L’aggressione sarebbe avvenuta in un lido del lungomare di Balestrate. La vittima si chiama Vincenzo Trovato, aveva 22 anni ed era nato negli Usa. Non si sa se il giovane fosse in vacanza o vivesse stabilmente a Balestrate.

Quanto successo è ancora molto confuso e i carabinieri stanno cercando di accertare gli eventi della notte. Sono stati sentiti gli amici e soprattutto chi lo ha accompagnato in ospedale nel tentativo di salvarlo.

L’ultima storia su Instagram

Vincenzo Trovato di 22 anni morto questa notte sul lungomare di Balestrate era nato negli Usa, ma risiedeva a Trappeto, piccolo centro in provincia di Palermo. Da quanto accertato non sarebbe arrivata nessuna chiamata al 112 per segnalare la rissa e dunque non ci sarebbe stato alcun intervento nella zona del lungomare Felice D’Anna.

Al vaglio le immagini di alcune telecamere. Ieri sera nel lungomare c’era tanta gente che ballava come capita spesso in queste sere d’agosto. L’ultima “storia” sul profilo Instagram di Trovato è stata pubblicata intorno alla mezzanotte. Nel breve video il giovane non inquadra il proprio volto ma mostra la folla che balla in un locale, forse proprio a Balestrate.

L’ultima tragedia a coltellate a fine luglio nel Catanese

Ci sono diversi precedenti di coltelli che compaiono durante le discussioni. A fine luglio è finita a coltellate una lite in famiglia. Un giovane ha colpito in più parti del corpo il fratello. Lo ha fatto al culmine di una discussione banale . E’ accaduto nel Catanese dove la vittima ha raccontato tutto ai poliziotti, non esitando anche ad indicare chi era stato. Finisce un manette l’aggressore.

L’accusa

L’indagine è stata affidata alle Volanti della questura di Catania che, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato un uomo di 78 anni con l’accusa di lesioni personali aggravate. I poliziotti sono intervenuti in seguito alla segnalazione da parte del personale del 118 che era intervenuto per soccorrere la persona ferita da arma da taglio.