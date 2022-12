Il raid in pieno giorno

Ladri in azione in pieno giorno a Balestrate, nel Palermitano, che si sono spinti al punto da portarsi via una cassaforte. Si sono intrufolati all’interno di un appartamento nel cuore del centro storico ed hanno rubato denaro per circa 20 mila euro. Soldi che si trovavano all’interno di una cassaforte che è stata scardinata dalle pareti dell’immobile ed è stata portata via.

Le indagini dei carabinieri

I proprietari di casa hanno sporto denuncia ai carabinieri della locale stazione, sotto il coordinamento della compagnia di Partinico. Al loro rientro a casa si sono accorti della sgradita sorpresa ed hanno subito lanciato l’allarme. I militari dell’arma hanno già avviato le indagini e stanno seguendo alcune piste per cercare di rintracciare gli autori del raid.

La ricostruzione di quanto accaduto

Stando ai primi riscontri investigativi, qualcuno è penetrato all’interno della casa che si trova in via Marconi, strada centralissima perpendicolare rispetto alla via Madonna del Ponte, che sarebbe l’arteria principale di Balestrate. Il colpo è stato portato a termine due giorni fa. Si conoscono pochi particolari, anche perché gli inquirenti si stanno muovendo sotto strettissimo riserbo. Ad essere stati effettuati alcuni rilievi sul posto e raccolti alcuni reperti per cercare di trovare riscontri.

La banda arrestata nel Catanese

Quello di prendere di mira case “ricche”, dove poter trovare contanti, è una pratica abbastanza consolidata. Anche perché spesso ci si ritrova a che fare con ladri professionisti e che oltretutto conoscono le loro vittime, le abitudini e sanno anche dove poter trovare i soldi. Nei giorni scorsi una banda di ladri è stata sgominata dai carabinieri della compagnia Piazza Verdi a Catania. Tre uomini di 32, 55 e 59 anni sono stati arrestati. La Procura di Catania ha contestato agli indagati sei furti e uno tentato che avrebbero fruttato loro, complessivamente, un bottino stimato in circa 23 mila euro. Le indagini erano state avviate dopo un furto in abitazione commesso nell’agosto del 2020.

Gli arresti nel Palermitano

Lo scorso anno altri tre uomini furono arrestati a Palermo perché accusati di avere svaligiato un appartamento in via Notarbartolo a Palermo e portato via oggetti preziosi per un valore di 300 mila euro. Approfittando dell’assenza dei proprietari sono entrati in casa e con un flex hanno aperto tre casseforti.