chi è il 38enne che ha danzato con ema stokholma

E’ andata ieri sera in onda su Rai1 e Rai Italia la finalissima di Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci insieme a Paolo Belli. Ad aggiudicarsi la vittoria dell’edizione 2022 la coppia Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca.

Non ce l’ha fatta il palermitano Angelo Madonia

Nella finalissima i vincitori, ripescati nella precedente puntata, hanno sfidato il modello e attore Alessandro Egger e la ballerina Tove Villfor, arrivati secondi. Non ce l’ha fatta il palermitano Angelo Madonia, in coppia con Ema Stokholma, nota conduttrice televisiva e radiofonica, oltre che scrittrice.

Il ballerino e coreografo Angelo Madonia

Angelo Madonia è uno dei ballerini professionisti di Ballando con le Stelle. Un vero talento della danza che quest’anno è tornato nello show Rai dopo aver partecipato nel 2006 in coppia con Pamela Camassa.

Madonia è anche coreografo. Nato a Palermo il 27 luglio 1984, balla come professionista da più di 20 anni ma ha iniziato a muovere i primi passi di danza sin da bambino.

In un’intervista ha dichiarato di aver cominciato con la danza classica, una passione che lo spinse a lasciare le arti marziali.

Ha danzato al Teatro Massimo

A 11 anni è entrato nei Piccoli Danzatori del Teatro Massimo di Palermo ed ha gareggiato fino al 2015 conquistando anche il titolo di vicecampione del mondo. Nel frattempo si è diplomato all’Istituto Tecnico per Geometri.

Anche da adulto ha danzato al Teatro Massimo, si è esibito in importanti teatri del mondo e ha partecipato a competizioni italiane e internazionali.

La grande passione per la danza e una grande determinazione lo hanno portato sui palcoscenici di Inghilterra, Russia e Cina.

La sua carriera si consolida come direttore tecnico dell’Italian Dance Studio ed è stato anche giudice internazionale per la World Dance Sport Federation per ben tre anni.

Ha sfilato come modello e suona la batteria

Un legame consolidato quello tra Angelo Madonia e Ballando con le Stelle. Il danzatore, infatti, si è esibito anche lo scorso anno in coppia con Rosanna Banfi, Claudia Gerini e Sandra Milo.

Madonia è molto riservato e poco si sa della sua vita privata. Ha sfilato per diverse case di mode e si diletta nel suonare la batteria. E’ stato sposato e ha due figlie che ama moltissimo, Alessandra e Matilde di 9 e 4 anni che hanno seguito la passione del padre per la danza. Secondo alcune riviste di gossip sarebbe fidanzato proprio con Ema Stokholma.

Il ballerino – come dichiarato in alcune interviste – è molto legato alla Sicilia e alla sua famiglia, in particolare alle due sorelle, che lo hanno sempre sostenuto fin dai suoi primi passi nel mondo della danza.

Angelo Madonia non ha vinto Ballando con le Stelle ma è già entrato nel cuore di tanti telespettatori che hanno fatto il tifo per lui e sperano di vederlo danzare presto, magari ancora in tv.