Ennesimo esercizio commerciale preso di mira

Non si ferma più la banda spacca vetrine a Palermo che anche oggi ha inesorabilmente lasciato il segno. Questa volta a finire nel loro mirino una tabaccheria in corso Finocchiaro Aprile. La banda, per sfondare l’ingresso, ha spostato un’auto parcheggiata davanti all’esercizio commerciale per prendere la ricorsa con un’altra vettura, utilizzata come ariete. In questo modo sfondata la vetrina e portate via sigarette e “Gratta e vinci”. Ad essere derubata la rivendita Randazzo, sull’episodio indagano i carabinieri.

In tre incappucciati in azione

Secondo quanto ricostruito i ladri, tre uomini incappucciati, sarebbero arrivati a bordo di un’auto. Una volta aperto il varco, la banda è entrata nell’attività e portato via il bottino. Poi la fuga in direzione del tribunale. Sul posto i carabinieri che hanno eseguito i rilievi e acquisito le immagini di alcune telecamere.

Ieri l’ennesimo colpo

Ieri altro episodio. In due, arrivati a bordo di un’auto alla stazione di servizio dell’Eni a Palermo in via Sampolo, hanno forzato la vetrina del bar tabacchi e portato via soldi, sigarette e “gratta e vinci”. Su questo furto indagano gli agenti di polizia. Allo stesso modo acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’impianto di rifornimento e quelle dei locali commerciali vicino. Un mese fa compiuto un altro furto con lo stesso sistema allo stesso impianto di carburanti.

Una scia che non si ferma

Appena tre giorni fa la banda spacca vetrine aveva preso di mira una tabaccheria in viale Lazio a Palermo. Qualcuno nel cuore della notte ha infranto la porta d’ingresso del negozio e portato via soldi, sigarette e numerosi “gratta e vinci”. Il titolare ha presentato denuncia alla polizia. Gli agenti sono intervenuti e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del locale e della zona per risalire agli autori del colpo.

Il colpo al Civico

E poi c’è stato il colpo al bar che si trova proprio di fronte all’ingresso dell’ospedale Civico di Palermo. Danneggiata la vetrata d’ingresso e i ladri hanno preso soldi e sigarette che si trovavano dentro l’esercizio commerciale. A lanciare l’allarme furono i titolari che chiamarono al numero unico di emergenza. Qualche giorno prima rubati sempre contanti, sigarette e “gratta e vinci” al Maxi bar in viale Regione Siciliana. Dopo aver preso a mazzate la porta d’ingresso, i ladri sono entrati e hanno portato via soldi e merce per un totale di circa 3 mila euro. A lanciare l’allarme in quel caso un automobilista che, passando davanti al bar intorno alle 2, ha notato la vetrina in frantumi. “Siamo ancora un po’ sotto choc. Tra l’altro è il secondo episodio nel giro di due mesi”, aveva detto amareggiati i gestori del bar.

