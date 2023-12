Bando della Regione per le start up

Arriva l’attesissimo bando in Sicilia per agevolare l’apertura di nuove imprese. La Regione ha dato vita al bando, attesissimo, di “FAre Impresa in Sicilia – FAInSicilia”, di cui il sito innovationisland.it pubblica tutti i dettagli. Sul piatto ci sono 26 milioni di euro per favorire le cosiddette start up siciliane. Cioè per agevolare l’apertura di nuove attività e stimolare con incentivi a creare nuovi imprenditori. Per l’esattezza 16 milioni di euro vengono attinti sui fondi Fsc 2021/2027 e altri 10 milioni di euro a valere sui Poc 2014/2020.

Cosa si finanzia e perché

Questo stanziamento ha dei precisi obiettivi, quello cioè di finanziare giovani imprenditori, donne e lo sviluppo di start-up innovative. Non a caso si vogliono aggredire tre problematiche attuali connesse al mercato del lavoro siciliano. Ridurre i Neet, giovani al di sotto dei 29 anni che non studiano e non lavorano. Stimolare l’ingresso delle donne nel mondo dell’imprenditoria siciliana, dal momento che non sono tante le esperienze. E ultimo, ma non ultimo, dare un’accelerata sul fronte dell’innovazione, dal momento che in Sicilia stentano a decollare imprese proiettate nel presente e nel futuro.

Cosa si può finanziare

Chi vuole aprire un’impresa potrà sfruttare questi fondi per l’acquisto di determinati beni e servizi in alcune specifiche categorie. Sotto tale aspetto ogni dettaglio è riportato nell’articolo di innovationisland.it.

La novità di Innovation Island

