L'equipaggio di Manticore-Edilimpianti protagonista a Trieste

Ancora un successo di prestigio per il Club Canottieri Roggero di Lauria, che firma una brillante impresa alla Barcolana di Trieste, una delle regate più partecipate e affascinanti del mondo. L’imbarcazione Manticore-Edilimpianti, affidata allo skipper palermitano Gabriele “Ganga” Bruni, ha conquistato il quinto posto assoluto nella classifica generale e il primo posto nella categoria Maxi, riservata alle imbarcazioni tra i 18 e i 30 metri. Nel suggestivo scenario del Golfo di Trieste, con ben 1.855 barche al via, il 62 piedi dell’armatore Franz Baruffaldi Preis, noto chirurgo e direttore del Centro grandi ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano, ha dimostrato fin dalle prime battute velocità e competitività, riuscendo a confrontarsi ad armi pari con imbarcazioni di dimensioni superiori.

La qualità del progetto sportivo

Una prestazione che conferma la qualità del progetto sportivo e il valore di un equipaggio affiatato, nel quale figurava anche Tommaso Bruni, che nei mesi scorsi aveva già rappresentato il Lauria alla Palermo-Montecarlo in qualità di skipper. Grande la soddisfazione di Ganga Bruni, responsabile sportivo di Manticore, che ha commentato al termine della regata: “Portare alla Barcolana un equipaggio del Sud Italia con l’ambizione di vincerla era un’idea che avevo da tempo. Sapevamo che la vittoria assoluta sarebbe stata difficile, considerata la presenza di barche più grandi e performanti. Abbiamo però disputato una regata eccellente, con una buona partenza e una gestione efficace del percorso. Il quinto posto assoluto e la vittoria nella nostra categoria rappresentano una soddisfazione enorme”.

Bruni ha poi rivolto un ringraziamento speciale ad Alessandro Riggio, responsabile dei rapporti con lo sponsor che ha sostenuto il progetto, e al suo “amato Club Lauria” che continua ad accompagnarlo nelle sfide sportive più importanti.

Una soddisfazione per il Lauria

A sottolineare il valore del risultato è stato anche il presidente del Lauria, Andrea Vitale: “È un traguardo che va oltre la classifica e che conferma la capacità del nostro equipaggio di competere ai massimi livelli in una manifestazione che rappresenta una straordinaria celebrazione della vela e del mare”.

Per il circolo di Mondello si tratta dell’ennesima conferma di una stagione da incorniciare nella vela d’altura. Dopo il successo al Trofeo La Rotta dei Florio e il secondo posto conquistato alla Palermo-Montecarlo con South Kensington, nella classe IRC e nella categoria ORC 2, arriva adesso la vittoria nella categoria più prestigiosa della Barcolana, il Maxi, risultato che consente al Lauria di chiudere l’anno con il vento in poppa e guardare con ambizione ai prossimi traguardi.