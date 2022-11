L’episodio è accaduto a fine serata all’esterno del locale

Una giornata gioiosa in famiglia finisce in rissa a Palermo. L’episodio è accaduto domenica scorsa ma solo oggi la notizia è trapelata. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per capire cosa sia successo nei dettagli che ancora non si conosco. Quel che è certo è che la notte si violenza si è consumata appena all’esterno di un locale dove si era conclusa da poco la cerimonia del battesimo della neonata di una coppia.

Aspetti da chiarire

La rissa è scoppiata soltanto a conclusione della serata per ragioni che ancora devono essere chiarite. Pare che tutti gli invitati stessero oramai guadagnando l’uscita quando all’improvviso sono prima volate urla e minacce tra i parenti. Dalle parole si è passati quasi subito ai fatti. Pare che sarebbe rimasto coinvolto anche il padre della festeggiata. Qualcuno dei partecipanti alla rissa sarebbe riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine dell’ambulanza.

Il lancio di bottiglie alla discoteca

Numerosi gli episodi di risse generate nel corso di serate all’interno o all’esterno di locali a Palermo. Nel settembre scorso il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia ha sospeso per 30 giorni la licenza della discoteca Isound di via dell’Arsenale dove una rissa aveva provocato il ferimento di una ragazza al volto. La violenta scazzottata è cominciata quando una decina di giovani sono fuggiti dalla discoteca e qualcuno ha iniziato a lanciare bottigliette di vetro che hanno ferito alcuni di loro. La più grave una ragazza colpita al volto e soccorsa dai sanitari del 118. Per la giovane la prognosi è stata di 6 giorni.

Nel Siracusano coltellate fra parenti

Nel maggior scorso è finita a coltellate una zuffa tra parenti scoppiata ad Avola che si è conclusa con il trasferimento in ospedale di 2 feriti e con la denuncia di 3 persone. Sono stati accusati di rissa aggravata, lesioni personali e minacce gravi, un 56enne, un 40enne ed un 30enne, che, a causa di vecchi rancori nell’ambito della sfera familiare si sono scontrati in via Livorno dove gli agenti di polizia, allertati da diverse telefonate, hanno trovato uno di loro per terra, ferito alle mani ed al fianco con delle coltellate.