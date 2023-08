Le verifiche dopo l’incendio dei giorni scorsi

Sono iniziati i controlli sul latte negli allevamenti nella zona di Bellolampo da parte dei veterinari dell’Asp di Palermo per l’emergenza diossina. Si sta verificando la presenza o meno di agenti inquinanti dopo gli incendi che hanno interessato l’impianto di Bellolampo. I prelievi verranno eseguiti in diversi giorni per accertare o meno il possibile inquinamento.

I campioni all’istituto Zooprofilattico

I campioni di latte verranno consegnati all’istituto zooprofilattico siciliano che li spedirà al centro di Teramo specializzato nella ricerca di tracce di diossina negli alimenti. Per avere i primi risultati di un possibile inquinamento della catena alimentare occorrerà attendere una settimana.

La decisione delle autorità sanitarie

Nei giorni scorsi era stato deciso di avviare dei controlli a tappeto in un’ampia area della città, con limitazioni sulla vendita e sul consumo di alcuni cibi fino a verifiche concluse. E’ ampia l’area interessata dai provvedimenti adottati per l’emergenza diossina al termine del vertice tecnico che si è tenuto al Comune di Palermo due giorni fa. Si tratta dei quartieri di Cruillas, Cep, Borgo Nuovo, Torretta, parte di Capaci e Bellolampo. I veterinari dell’Asp controlleranno le mandrie che vengono allevate in alcune delle zone interessate e il latte. Per gli esperti i rischi dei valori alti di diossina, determinati dal rogo che ha interessato la discarica di Bellolampo, riguardano non tanto l’inalazione quanto la catena alimentare.

“Un’area di quattro chilometri dove ci saranno delle limitazioni per l’uso di alimenti per elevata concentrazione di diossina e non solo. Disposti inoltre controlli sugli allevamenti in quella zona” ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, sull’emergenza incendi e sulla diossina sprigionata dal rogo di Bellolampo.

L’assemblea cittadina

Intanto si terrà un’assemblea cittadina per affrontare la devastante emergenza incendi a Palermo con gravi effetti sull’inquinamento. Si risentiranno gli strascichi ancora per lungo tempo. L’iniziativa è dell’organizzazione politica Casa del Popolo “Peppino Impastato”. Appuntamento a lunedì prossimo 7 agosto in piazza Pretoria a Palermo alle 17,30.

