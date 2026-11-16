Una boccata d’ossigeno per i musei, i parchi e le soprintendenze dell’Isola. Sono entrati ufficialmente in servizio oggi i dieci nuovi funzionari archeologi vincitori del concorso bandito dalla Regione Siciliana, assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato. A riceverli nella sede dell’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana è stato l’assessore Francesco Paolo Scarpinato, che ha voluto dare personalmente il benvenuto ai nuovi professionisti destinati a rafforzare gli organici dell’amministrazione regionale.

L’accoglienza di Scarpinato e lo scorrimento delle graduatorie

L’ingresso dei dieci archeologi rappresenta solo il primo tassello di un piano di potenziamento più ampio. Come confermato dall’assessorato, infatti, nelle prossime settimane si aggiungerà un secondo contingente composto da altri dieci archeologi. Questi ultimi verranno reclutati attraverso lo scorrimento della graduatoria esistente, sfruttando le disponibilità finanziarie e di pianta organica già previste dal Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2026.

“Ho voluto fortemente questa selezione – ha dichiarato l’assessore Scarpinato – perché la Sicilia ha bisogno di archeologi che si dedichino alla tutela del suo patrimonio. Grazie all’accordo Stato-Regione, dopo trent’anni si è aperta finalmente una nuova stagione di concorsi in Sicilia. Do il benvenuto ai dieci archeologi che oggi prendono servizio. Li attende un lavoro di grande responsabilità e sono certo che, con le loro competenze e il loro impegno, sapranno dare nuova linfa alla ricerca archeologica e alla valorizzazione dei nostri siti”.

Il maxi-piano assunzioni e i prossimi concorsi nei Beni culturali

L’innesto di queste nuove figure professionali si inserisce in una strategia di ricambio generazionale attesa da decenni per colmare le gravi carenze di personale negli uffici periferici e nei luoghi della cultura siciliani. Oltre allo scorrimento immediato delle graduatorie per i funzionari, la programmazione triennale del governo regionale (Piao 2026-2028) punta a sbloccare nuove procedure selettive mirate proprio al comparto dei Beni culturali.

Nei piani dell’amministrazione regionale rientra infatti la preparazione di un imponente bando di concorso che dovrebbe mettere a disposizione circa 400 posti tra diverse qualifiche tecniche e amministrative. L’obiettivo dichiarato da Palazzo d’Orléans e dall’assessorato è duplice: da un lato garantire la piena apertura, la fruibilità e la sicurezza dei siti archeologici e museali dell’Isola, spesso penalizzati dalla carenza di custodi e tecnici; dall’altro assicurare continuità alle attività di scavo, restauro, catalogazione e tutela paesaggistica su tutto il territorio regionale.