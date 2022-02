Da luglio scorso è eremita in una montagna

Da 10 giorni ha iniziato un “digiuno radicale”. Ritirato da eremita dal 9 luglio dello scorso anno in una grotta sulle montagne, dal 7 febbraio ha deciso di avviare questa penitenza per portare alla ribalta tredici temi di assoluta attuali. Dall’aborto all’eutanasia, dalla produzione di armi all’aiuto ai poveri e ai deboli. Tutte questioni irrisolte e su cui si continua a discutere. L’azione di Biagio Conte, fondatore delle “Missione Speranza e Carità” di Palermo che ospita in gratuità circa 500 persone indigenti, è quella di voler sensibilizzare le autorità a intervenire.

“Si sveglino le coscienze”

“Continuo ad offrire – afferma fratel Biagio – questa penitenza e questo digiuno, dalla grotticina in montagna, dove mi sono ritirato in eremitaggio dal 9 luglio 2021, dal 7 febbraio ho iniziato un digiuno radicale, unico nutrimento eucarestia ed acqua, affinché si sveglino le coscienze e si metta fine a tutti questi mali e ingiustizie che stanno schiacciando il mondo, allontanandolo dalla Legge del suo Creatore”.

I tredici temi spinosi

Il missionario ha elencato quali sono i tredici temi su cui punta ad una sensibilizzazione: la non tutela e il rispetto della vita con l’ingiusta attuazione dell’aborto e della eutanasia; per il rispetto del corpo e della dignità dell’uomo e della donna, a causa di un utilizzo scorretto del sesso in modo disordinato e misto di promiscuità ed orge; per lo sfruttamento e la persecuzione dei popoli; per tutti i governanti e le autorità affinché rispettino i diritti umani e non producano più armi, ma strumenti di lavoro; per le politiche e tutte le assemblee legislative, affinché promuovano leggi giuste e sagge, soprattutto per i più poveri, affinché non manchi loro il pane, la casa e il lavoro; per lo sfrenato accumulare delle ricchezze materiali, mentre c’è chi ancora muore di fame in questo mondo: “Spero tanto, tantissimo che i ricchi e i poveri vivano insieme aiutandosi reciprocamente”; per l’unione, la comunione e la pace tra tutti i popoli; perché c’è in atto una forte scristianizzazione ed eresie e una ingiusta persecuzione contro il Cristianesimo e ogni altra religione; perché c’è in atto una forte disgregazione delle famiglie ed una mancanza di valori e una diseducazione nei confronti dei giovani, che facilmente diventano dipendenti da droga, alcool, gioco d’azzardo e mode oscene; per l’utilizzo scorretto da parte dei comunicatori sociali e soprattutto della televisione e di internet; per quelle professioni e quelle multinazionali che sfruttano e fanno i propri interessi, soprattutto l’ingiusta vendita delle armi, fautrici di tante guerre, che causano gravi sofferenze e perdite di vite umane; per tutti quelli che stanno inquinando il pianeta terra, rendendolo invivibile, ricavandone lauti guadagni; per la conversione al bene, al vero insegnamento del Buon Dio di tutti noi, soprattutto di tutte le organizzazioni mafiose, terroristiche, massoniche e delle lobby.