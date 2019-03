prosegue il viaggio del missionario laico

“Carissimo Papa Francesco, aver accolto i due fratelli Francois e Bekiri testimonia la vera fratellanza, la preziosa comunione tra i popoli, le religioni e le varie culture”.

Lo scrive Biagio Conte, il missionario laico palermitano fondatore della Missione Speranza e Carità da anni a servizio degli ultimi ed emarginati.

“Grazie Papa Francesco – prosegue Conte – e al nostro Vescovo Corrado per aver ospitato in Vaticano i nostri due fratelli che rappresentano un cristiano e un musulmano. Questo vive ed opera la Missione di Speranza e Carità, com’ è bello che tutti i popoli, le religioni e i non credenti vivano insieme una vera comunione”.

E ancora: “Papa Francesco questo tuo prezioso gesto di accoglienza possa al più presto contribuire ad abbattere i muri, le distanze e le leggi ingiuste che non fanno altro che aumentare l’egoismo, l’indifferenza aumentando cosi l’odio, la violenza, il terrorismo, la povertà, lo scontro fra i poveri.

Basta dominare sul più debole ma ricchi e poveri insieme. Ricordiamo – conclude Biagio Conte – che il povero ha bisogno del ricco, ma il ricco ha bisogno del povero per tutti i servizi umili che necessitano nella società, nella terra attenzione non possiamo ignorare che tanti poveri emigranti e immigrati fanno tanto, tantissimo operato, servizio e beneficio per le nazioni di tutto il mondo”.

La nota è così firmata: “Pace e Speranza Fratel Biagio piccolo servo inutile”