Lunedì 4 aprile alle 11, dopo oltre vent’anni dalla chiusura, l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà, insieme al Direttore del Dipartimento dei Beni culturali, Franco Fazio, a Denise Gargano, dirigente dell’area Affari Generali, e a Carlo Pastena, direttore della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, riaprirà al pubblico la Biblioteca “Leonardo Sciascia”, all’interno dei locali dell’Assessorato regionale dei Beni culturali, in via delle Croci n.8, a Palermo.

Una targa per ricordare Sebastiano Tusa

In occasione della riapertura della Sala, che presenta un nuovo e accogliente allestimento, sarà scoperta una targa per ricordare Sebastiano Tusa, l’archeologo ed ex assessore dei Beni culturali, scomparso tragicamente nel 2019.

Quando e come accedere alla biblioteca

I locali della Biblioteca saranno accessibili al pubblico a partire da martedì 5 aprile, per tre giorni a settimana (martedì, mercoledì e giovedì) dalle ore 9 alle ore 13 con accesso dall’ingresso principale del Dipartimento dei Beni culturali in via delle Croci n. 8 e nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa anti-Covid.

Samonà: “Restituire alla comunità una parte della propria memoria”

“Riaprire una Biblioteca, offrire alla Città di Palermo uno spazio che era chiuso da tantissimo tempo – sottolinea l’Assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – è un gesto dal grande valore simbolico. Vuol dire restituire alla comunità una parte della propria memoria in un luogo che offre le migliori condizioni per la ricerca e l’approfondimento. Grazie alla peculiarità dei volumi contenuti, la biblioteca offre a Palermo e alla Sicilia tutta un importante presidio dedicato ai Beni culturali. Aprire spazi della cultura vuol dire per noi nutrire l’anima e rendere un servizio alla nostra Terra”.

Undici postazioni di lettura

Realizzata agli inizi degli anni ‘90 del secolo scorso come sezione speciale della Biblioteca centrale della Regione Siciliana “Alberto Bombace”, la biblioteca è dotata di 11 comode postazioni di lettura oltre al tavolo per l’assistente di sala che è munito di un computer attraverso cui sono consultabili l’OPAC (Online Public Access Catalogue), il Catalogo online della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana e il Catalogo informatizzato con le pubblicazioni contenute all’interno della biblioteca stessa.

Oltre 5600 volumi

La collezione è costituita, in atto, da 5613 volumi, di cui fanno parte anche le pubblicazioni facenti parte del Fondo ESP della Biblioteca Centrale, un fondo costituito da volumi selezionati da esporre in occasione di mostre o eventi. Le collezioni, identificate con la segnatura BC, sono state create scegliendo tra le dotazioni della BCRS opere riguardanti i beni culturali, soprattutto siciliani, e opere edite dagli istituti del Dipartimento, frutto dell’elaborazione scientifica degli stessi.

Caduta in disuso nel Duemila, lo spazio venne nel tempo utilizzato per attività amministrative del Dipartimento e la collezione libraria tornò alla Biblioteca Centrale. Adesso, per volontà dell’assessore Alberto Samonà, la biblioteca riapre, ospitando pregevoli volumi e consentendo al pubblico la possibilità di potervi accedere per lo studio e la consultazione.

L’attività editoriale in collaborazione con la Biblioteca centrale della Regione siciliana

Nel 1977, con la nascita dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali (L.R. 80/77), si è avviata un’intensa attività editoriale, in accordo con la Biblioteca centrale della Regione Siciliana alla quale la legge attribuisce il ruolo di archivio documentario della produzione editoriale in Sicilia.

In questo quadro di collaborazione già nel 1977 la Biblioteca centrale, in collaborazione con questo Assessorato e, comunque, prima dell’avvio della informatizzazione delle biblioteche, ha creato una sezione speciale dove collocare la ricca produzione editoriale dell’Assessorato beni culturali, con la segnatura ESP, al fine di potere rapidamente identificare i volumi editi dal Dipartimento, anche attraverso i propri uffici periferici. Successivamente lo spazio si è arricchito d una seconda sezione in cui sono stati collocati i volumi relativi ai beni culturali con riguardo alla Sicilia, anche non editi dall’Assessorato.

Quanto all’attività editoriale, infatti, l’Assessorato dei beni culturali opera come una casa editrice specializzata in beni culturali, con una produzione di oltre 80 titoli ogni anno collocandosi, secondo gli standard italiani, tra le case editrici di medie dimensioni.

Nel periodo 1977-2018, sono stati pubblicati, tra volumi cartacei, CD, DVD, videocassette, partiture musicali e periodici, 2.924 opere, cui si aggiungono 1.285 opere che riguardano la produzione editoriale legata alle iniziative direttamente promosse dall’Assessore beni culturali, per complessivi 4.209 titoli.

Le pubblicazioni sui beni culturali siciliani

Il genere delle opere pubblicate è vario, ma sempre relativo ai beni culturali siciliani. Tra le produzioni si possono trovare gli atti dei convegni internazionali curati dall’amministrazione regionale, documentazione sugli scavi archeologici regionali, in gran parte finanziati dall’amministrazione regionale, bibliografie generali e speciali di fondi bibliografici e, parte di maggior rilievo, numerosi cataloghi di opere d’arte e di reperti archeologici, prodotti per lo più in occasione delle esposizioni che rappresentano un modo di valorizzazione dei beni posseduti. Tra questi: Capolavori del Seicento a palazzo Abatellis, Il ritratto romano nelle collezioni del Museo Salinas, Meligunis Lipara (opera richiesta da parecchi istituti archeologici nel mondo), La seta: bibliografia dei testi posseduti (Messina 2021); The protection of the underwater cultural heritage: legal aspects : a Conference held in Palermo and Siracusa (8-10 March 2001) and organized by Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; Università degli studi di Palermo, Facoltà di economia, Istituto di diritto del lavoro e della navigazione; Università degli studi di Milano-Bicocca, Dipartimento giuridico delle istituzioni nazionali ed europee; Antonello da Messina e Michelangelo Merisi da Caravaggio, maestri della pittura in Sicilia: quattro capolavori in mostra, e tanti altri.

La collaborazione con università e associazioni culturali

Particolarmente rilevante il ruolo connesso alle iniziative direttamente promosse, che integra e completa la produzione editoriale di questo assessorato, avvalendosi della collaborazione di istituti universitari e associazioni culturali.

Il catalogo digitale

L’assessorato dei Beni culturali, inoltre, con una certa periodicità ha pubblicato un catalogo completo delle opere edite la cui ultima edizione risale al 2019. Edita in formato digitale, consente diverse tipologie di ricerca, per titolo, autore, ecc, superando il vecchio limite degli indici cartacei.