Indagano i carabinieri

Una bimba di cinque è morta annegata in una piscina a Trabia (Pa). La piccola per cause in corso di accertamento è annegata in una piscina installata in casa.

A portarla in ospedale a Termini Imerese è stata la nonna. La piccola è arrivata già morta al pronto soccorso. E’ in corso da parte del medico legale l’ispezione per accertare le cause del decesso.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Termini Imerese.

Tantissimo il dolore per i genitori e i familiari che sono accorsi in ospedale.