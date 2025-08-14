Una bambina di sei anni si trova ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale dei Bambini di Palermo. E’ arrivata insieme alla madre partita dalle coste africane a Lampedusa lo scorso venerdì. Erano rimasti insieme a un gruppo di migranti a bordo di un imbarcazione in balia delle onde per cinque giorni senza più acqua da bere e cibo.

Hanno raccontato di essere rimasti nella barca per giorni fino a quando non sono stati intercettati e soccorsi e portati a Lampedusa. Le condizioni della bambina originaria della Guinea sono apparse subito gravi tanto che la scorsa settimana la notte tra giovedì e venerdì è stata trasportata in elisoccorso dal 118 all’ospedale Di Cristina e ricoverata in rianimazione.

Durante questa settimana le condizioni sono peggiorate. “Le condizioni della bimba sono molto serie – dicono i medici – E’ tenuta costantemente sotto osservazione. Purtroppo i danni cerebrali provocati dai giorni trascorsi in mare hanno segnato la piccola paziente”.