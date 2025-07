È indagata per omicidio colposo la mamma della piccola di 11 anni morta per cause da accertare all’ospedale Buccheri La Ferla. È un atto dovuto per eseguire giovedì l’autopsia all’istituto di Medicina Legale. “Ho fatto di tutto per salvarla – ha detto la madre agli agenti della squadra mobile = Ero in casa. È stato un attimo e mia figlia che soffre di crisi convilsive ha avuto un attacco”. La donna è assistita dall’avvocato Gaetano Turrisi e ribadisce che non ha fatto mai del male alla propria figlia. Sarà l’esame autoptico a dare le risposte attese dagli agenti coordinati dalla procura. La bimba si è sentita male sabato sera ed è stata portata in ospedale dalla madre e da un vicino di casa.