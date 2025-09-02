Un bambino di quattro anni è stato investito da un’auto all’altezza in via Altarello a Palermo. A travolgerlo è stata una donna di 38 anni che si trovava alla guida di una Ford Ka.

L’impatto è stato molto violento e il piccolo è finito sull’asfalto, battendo la testa. L’automobilista l’ha soccorso e, insieme alla madre del bambino, l’ha trasportato all’ospedale Di Cristina con la propria auto.

Viste le sue condizioni, è stato assegnato il codice rosso. E’ sotto stretta osservazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale.

L’automobilista ha dichiarato di non essere riuscita a evitare il bambino, arrivato improvvisamente in strada, tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica sono in corso e acquisire le immagini delle telecamere della zona.