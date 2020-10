la quarta edizione dal 16 al 18 ottobre a palermo

Fine settimana dedicato a birra e griglia a Palermo. L’associazione Urania, ente gestore del Parco Villa Filippina, Argalia di Vincenzo Tudisco e Chip & Byte, infatti, presentano la 4°edizione del Birra e Griglia Fest, dal 16 al 18 ottobre, a Villa Filippina (Piazza S. Francesco di Paola, 18 – Palermo).

Tre giorni dedicati alle eccellenze culinarie siciliane. Un fine settimana pieno di proposte per il palato e per la gioia di vivere tra relax e divertimento.

All’interno del Parco saranno presenti un grande villaggio gastronomico, un’area giochi per bambini e uno spazio interviste e d’intrattenimento musicale e non solo, a cura di Radio In 102 (media sponsor dell’evento) per tutta la durata della manifestazione. Ingresso libero ma contingentato, dalle ore 10.00 alle 24.00.

Il villaggio gastronomico quest’anno si arricchisce di un’ampia e variegata offerta in cui saranno presenti le più rinomate macellerie e griglierie siciliane, con gustose proposte della tradizione e dell’innovazione, carni e preparati da allevamenti controllati e certificati circa la qualità e la provenienza; i monti Sicani, le Madonie e i Nebrodi saranno presenti con i migliori allevatori e macellai, nonché griglierie e “cuochi di strada”.

Quest’anno sarà presente un’intera postazione riservata alla griglieria vegetariana. Il menù bimbi, così come un’intera area a loro dedicata renderà il Birra e Griglia Fest come è sua tradizione, un evento per le famiglie e per chi apprezza il sano divertimento. Uno spazio importante nel villaggio sarà riservato ai birrifici artigianali siciliani e ad una postazione di birra nazionale.

Negli ampi spazi del Parco così come all’interno del colonnato sarà inoltre possibile visitare diverse aziende che esporranno i loro prodotti e le loro proposte con possibilità di acquisto.

Marcella Casiglia, Ceo della Chip & Byte Media partner della manifestazione aggiunge: “Vogliamo, caldamente e sinceramente, ringraziare le aziende che stanno supportando la manifestazione, le quali rappresentano certamente esempi positivi, da emulare in ogni settore, verso la riconquista di una quotidiana normalità (di cui ciascuno di noi avverte il bisogno)…normalità’ basilare per un più rapido progresso di crescita e normalizzazione dell’economia italiana, tanto per le imprese che per le famiglie, veri motori del nostro paese.

Ringraziamo, pertanto, tutti gli sponsor e partner della manifestazione: in particolare Bibo, main sponsor dell’evento che offrirà un supporto a valore aggiunto attraverso la fornitura delle stoviglie compostabili eco-friendly di Natural Bibo, Nuovasicilauto concessionaria FCA Group e Forst. Per ultime non per questo meno importanti tutte le aziende protagoniste del villaggio gastronomico”.

Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: 328 3669549