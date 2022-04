tante iniziative nel borgo per puntare sul turismo

Gangi e le Madonie sono protagoniste alla Borsa internazionale del turismo di Milano. Una tre giorni per mettere in vetrina le eccellenze del territorio.

Convegno sulle Madonie, “viaggio in una Sicilia inedita”

Il progetto Madonie in Bit è stato presentato in un convegno dal titolo “Le Madonie: viaggio in una Sicilia inedita” ed è stata l’apertura della Borsa internazionale del turismo che si svolge dal 10 al 12 aprile a Fiera Milano City, grazie al supporto logistico di Madonie Travel Service e all’agenzia di organizzazione di eventi “Fam Eventi”, partner dell’iniziativa.

Gangi punta sul turismo

Un progetto che vuole attrarre turisti all’interno del distretto madonita al fine di lanciare ad un osservatorio qualificato di addetti ai lavori una variegata offerta turistica. “Siamo orgogliosi di essere presenti alla Bit di Milano per promuovere il nostro Comune – racconta Maria Barreca, vicesindaco di Gangi con delega al Turismo -. Abbiamo aderito al progetto “Madonie in BIT” promosso da MTS Madonie Travel Service, perché da cinque anni abbiamo puntato sul nostro territorio nel panorama turistico nazionale ed internazionale con una politica basata sull’offerta turistica. Oggi Gangi è una delle destinazioni preferite per chi arriva sulle Madonie”.

Immagini e video per raccontare la Sicilia

Attraverso immagini e contribuiti video, in questi giorni verrà raccontata una Sicilia inedita, poco conosciuta, ma che sorprenderà ogni visitatore che non la conosce con il suo patrimonio millenario di storia, cultura arte e artigianato. Le Madonie sono uno scrigno da aprire per conoscere una Sicilia in grado di offrire nel giro di pochi chilometri il mare di Cefalù, porta delle Madonie, alla montagna delle Alte Madonie con i comuni più belli.

Gangi al centro di un un progetto di destination wedding

Un viaggio virtuale all’interno dei borghi, del Parco delle Madonie Unesco global geopark e delle tradizioni centenarie legate alla cultura e alle tradizioni popolari delle comunità che vivono in questo territorio. “Gangi è al centro di un progetto di Destination Wedding, all’interno del circuito dei borghi più belli d’Italia – spiega l’assessore comunale Aldo Conte -. Ho avuto occasione in questi giorni di incontrare diversi buyer provenienti dall’Europa, dagli USA e dagli Emirati Arabi, a cui ho avuto modo di presentare la destinazione turistica di Gangi, con il supporto dei destination specialist di MTS. Sono molto soddisfatto di come stanno procedendo queste giornate e sono certo che da Milano possa partire un nuovo rilancio del settore turistico post pandemia, e che il nostro comune possa avere un ruolo da protagonista nella promozione dell’intero comprensorio”, conclude Conte.