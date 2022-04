Earth Day 2022, Cefalù protagonista “Capitale del turismo ispirato alla natura”

07/04/2022

Cefalù c’è. Ancora una volta, dopo lo stop legato alla pandemia, la città siciliana immersa nel parco delle Madonie, torna ad essere protagonista degli eventi nazionali dell’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra istituita dalle Nazioni Unite nella giornata del 22 aprile. L’Earth Day La manifestazione è promossa dal Comune di Cefalù, in collaborazione con Earth Day Italia sede italiana dell’Earth Day Network di Washington – la ONG nata nel 1970 in seno al Segretariato Generale delle Nazioni Unite che mobilita ogni anno miliardi di persone alla tutela del Pianeta attraverso l’opera di oltre 75mila partner distribuiti nei 193 Paesi membri. Gli eventi tra il 22 e il 25 aprile A fare da cornice agli eventi, tra il 22 e il 25 aprile, le bellezze naturalistiche del comprensorio ed un giardino temporaneo in piazza Duomo in cui assistere a delle belle sorprese musicali e non solo, in collegamento nazionale con la Maratona multimediale di Earth Day Italia e l’evento musicale “La Voce della Terra” con il Maestro Giovanni Allevi che vedrà esibirsi artisti di rilievo da Cefalù e da molte altri parti d’Italia e del Mondo. Concerti, dibattiti e iniziative a carattere naturalistico Ricco il programma di iniziative che ci saranno nella cittadina normanna per l’ottava edizione di Earth Day Cefalù. Oltre ai concerti, con la partecipazione sul palco di piazza Duomo di Dargen D’amico e Urano (22 aprile) infatti, ci saranno dibattiti incentrati sul tema della biodiversità e iniziative a carattere naturalistico che coinvolgeranno direttamente gli amanti della natura di tutte le età. La liberazione di esemplari di Caretta caretta e di rapaci Fra le iniziative in programma, la liberazione di tartarughe Caretta-Caretta e di rapaci che torneranno in libertà con una planata dalla suggestiva Rocca di Cefalù, una suggestiva performance crossmediale sull’emergenza climatica in piazza Duomo, sand artist di Bilbao sulla spiaggia, street art in un quartiere periferico della città, festival 3D street painting sul lungomare e una divertente sfilata itinerante per le vie del centro storico. Un percorso che guarda anche al turismo “Oggi più che mai le iniziative a tutela dell’ambiente e che guardano ad un futuro sostenibile – afferma l’ideatrice locale della manifestazione e Assessore alle Politiche Ambientali, Salva Francesca Mancinelli – sono di grande importanza non solo per la sensibilizzazione delle future generazioni ma anche per un percorso che guardi al turismo, di cui Cefalù ne è tra le capitali italiane, nel pieno rispetto della salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile”. Cefalù si inserisce quest’anno da protagonista assoluta delle celebrazioni nazionali dell’Earth Day. La maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet – The Multimedia Marathon è l’evento celebrativo italiano dell’Earth Day, nato nel 50° anniversario di questa giornata mondiale come evoluzione del Villaggio per la Terra di Villa Borghese inaugurato a Roma da Papa Francesco all’indomani dello storico accordo sul clima di Parigi (COP21). La maratona televisiva sarà visibile in diretta su RaiPlay e su OnePeopleOnePlanet.it – dalle 8:30 fino alle 22:30 del 22 aprile – e in differita su Vaticannews.va a partire dal giorno successivo. “Messaggio di impegno civile per l’unità dei popoli e la cura del pianeta” “Realizzata in collaborazione con RAI, Vatican Media, ANSA, Radio Italia e numerosi altri partner e media-partner – spiega Pierluigi Sassi Presidente Nazionale di Earth Day Italia – questa maratona multimediale è pensata per dare un forte messaggio di speranza e di chiamata all’azione, attraverso il racconto delle migliori esperienze di impegno civile per l’unità dei popoli e la cura del pianeta. Una staffetta televisiva di 13 ore rivolta a spettatori italiani ed internazionali. Un laboratorio di dialogo che attraversa gli infiniti mondi dell’arte e della cultura, dello sport e dello spettacolo, dell’educazione e del divertimento, della scienza e dell’innovazione, dell’attualità e del dibattito per ritrovare il senso pieno della vita, dalle radici culturali che ci caratterizzano al futuro che unisce. Siamo Orgogliosi di questa splendida collaborazione con Cefalù che da anni ci insegna in modo davvero appassionato l’amore per la Terra e per il Mare”.

