E’ stato immobilizzato da un complice e picchiato dall’altro. Ennesimo episodio di violenza si è consumato a bordo un autobus ai danni di un autista: l’episodio si è consumato intorno alle 20 di ieri, 22 giugno, i due malviventi pretendevano di scendere fuori fermata nei pressi di piazza Giulio Cesare.

Il pestaggio

Secondo quanto riportato da un testimone, i due uomini non essendo stati accontentati rispetto alla loro richiesta hanno reagito con aggressività. Uno dei due lo avrebbe bloccato, mentre l’altro lo colpiva ripetutamente. L’intervento tempestivo della polizia ha evitato il peggio, ma all’arrivo degli agenti gli aggressori si erano già dati alla fuga.

Il conducente Amat è stato trasportato in ospedale: l’uomo ha riportato diverse contusioni, lividi ed escoriazioni. Le sue condizioni non sono gravi ma dovrà osservare alcuni giorni di prognosi.

Le telecamere a bordo del bus

Sono attualmente in corso le indagini per identificare i due protagonisti. La polizia ha richiesto le immagini delle telecamere di video sorveglianza installate sul mezzo che potrebbero aiutare a identificare i responsabili.

Altri episodi di pestaggi sugli autobus

Un controllore dell’Amat è stato aggredito. Il dipendente dell’azienda partecipata del Comune che gestisce il servizio di trasporto urbano nel capoluogo stava controllando che i passeggeri avessero pagato il biglietto in una vettura che stava transitando in corso dei Mille. Tra questi, un uomo che ne era sprovvisto e che è andato su tutte le furie, al punto da inveire contro il dipendente e schiaffeggiarlo. È successo all’altezza di via Tiro a Segno, dove l’aggressore, approfittando della fermata del bus, è sceso velocemente dal mezzo dandosi alla fuga. L’autista ha lanciato l’allarme e sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima all’ospedale Civico. Sono intervenuti i carabinieri, a cui è stata fornita una descrizione dell’uomo che ha colpito il controllore. In corso le indagini per rintracciare l’aggressore.

Aggressione in via Libertà

A fine marzo un altro episodio a Palermo: due anziani sono stati aggrediti a bordo di un autobus in piazza Crispi, a pochi metri da via Libertà: a colpirli è stato un giovane extracomunitario che si è poi dato alla fuga.

Sul mezzo dell’Amat affollato, il ragazzo avrebbe prima spintonato i due passeggeri che gli avrebbero chiesto di fare attenzione: uno dei due aveva infatti problemi di deambulazione e portava con sé una stampella. Il giovane se ne è impossessato e ha colpito sulla testa uno dei due, scappando subito dopo.