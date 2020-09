Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato M.M 37 anni e denunciato la madre accusati di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Nel corso di un controllo in un esercizio commerciale nel mercato di Ballarò in via Giovanni Verga a Palermo l’uomo ha lasciato cadere un borsello.

Gli agenti lo hanno notato e hanno trovato dentro alcune dosi di marijuana e 438 euro. Pensando di non essere visto il giovane con lo smartphone ha inviato un messaggio alla madre: “Nascondi Polizia”.

I falchi sono arrivati a casa della madre e in una camera da letto hanno trovato un sacchetto con dentro marijuana e nel cassetto del comò due barattoli in plastica con altre 60 dosi di erba.

Alla luce di quanto emerso, M.M. è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per lo stesso reato è stata, inoltre, indagata in stato di libertà la madre dello stesso.

Droga, materiale per il confezionamento e denaro, ritenuto provento dell’attività illecita, sono stati posti sotto sequestro.