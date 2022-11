Al freddo e al buio

A Bompietro, piccolo comune in provincia di Palermo, sono un centinaio le abitazioni e le attività commerciali che hanno subito danni a contatori della corrente elettrica ed elettrodomestici a causa di un presunto errore della società di distribuzione. Tutto sarebbe sorto in seguito ad alcuni interventi di manutenzione a una cabina elettrica primaria, che hanno mandato il tilt la rete, provocando il gusto di contatori e numerosi oggetti collegati alla rete, tra cui tante caldaie.

Tanti residenti senza luce e al freddo

Un problema non indifferente quello che stano attraversando decine di residenti del comune palermitano dove risiedono molti anziani che stanno combattendo nelle ultime ore contro il buio ma soprattutto contro il freddo. Non possono accendere stufe e riscaldamenti o perché l’intervento ha causato il gusto dei contatori o perché l’intervento ha anche provocato la rottura d’impianti di riscaldamento. Tanti anche i frigo andati in malora forse a causa di una errata manovra eseguita dai tecnici della società di distribuzione.

Il provato in aiuto dei cittadini

Poche le aziende che non sono state intaccate dal grave problema. Tra queste il Caseificio Bompietro cui titolare, Giovanni Messina, ha messo a disposizione i propri tecnici per dare una mano d’aiuto alla popolazione, mandando stufette per poter riscaldarsi. “Molte persone sono da giorni senza luce e senza riscaldamenti – dice a BlogSicilia -. Come caseificio abbiamo messo a disposizione i nostri tecnici per cercare di andare incontro soprattutto agli anziani che non sono in grado di sostituire caldaie danneggiate”.

Le procedure per il rimborso dei danni

“Per fortuna noi abbiamo un nostro impianto che ci rende autonomi, un sistema di autogestione che non ha provocato disagi al caseificio. Il comune ha diramato una comunicazione dicendo che chi ha subito danni può rivalersi con l’Enel però intanto in tanti sono al buio e al freddo”. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Bompietro ha anche incontrato i vertici della società di distribuzione, comunicando le procedure previste per il rimborso dei danni subiti.