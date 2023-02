In tre sono stati arrestati

Investono i carabinieri e tentano la disperata fuga verso Palermo. Tre uomini arrestati questa sera in flagranza dopo un inseguimento durato qualche manciata di minuti a Borgetto, nel Palermitano. Erano a bordo di una Golf e a tutto gas hanno colpito i due militari che hanno intimato loro l’alt una volta giunti all’altezza di una stazione di servizio in via Porta Palermo.

Un carabiniere con fratture

L’impatto violentissimo soprattutto per uno dei due militari colpiti. I tre con l’auto hanno infatti preso in pieno il carabiniere mentre il collega è stato urtato di fianco. Danneggiata anche la pattuglia che era posteggiata nei pressi. Immediati i soccorsi, l’ambulanza del 118 ha trasferito i due carabinieri all’ospedale di Partinico. Uno ha riportato una frattura, l’altro invece è stato già dimesso con lesioni giudicate guaribili in 8 giorni.

L’arresto in attesa della convalida

I carabinieri hanno bloccato i tre a bordo dell’auto pirata e condotti in caserma a Partinico. Qui sono stati identificati in un 23enne, un 43enne e un 54enne. Scattata anche la perquisizione nell’auto e nelle rispettive abitazioni, su di loro sono in corso ulteriori accertamenti. Secondo una certosina ricostruzione dei fatti i tre sono accusati di aver investito i carabinieri e di aver tentato la fuga.

Episodio simile nella vicina Alcamo

Un episodio simile si è verificato nella vicina Alcamo, nel Trapanese. Qui i carabinieri della sezione radiomobile hanno denunciato un giovane di 18 anni, originario di Palermo ma residente ad Alcamo. L’accusa è di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I militari dell’Arma, dopo un’attenta e minuziosa indagine hanno identificato il giovane. E’ ritenuto il presunto responsabile del violento tamponamento che pochi giorni prima aveva causato ai danni di una pattuglia dei carabinieri. A lui si è riusciti ad arrivare dopo l’analisi dei filmati estrapolati dai circuiti di videosorveglianza. Ascoltati anche alcuni testimoni che aveva assistito alla scena. I due militari dell’arma a bordo della pattuglia investita sono finiti all’ospedale.