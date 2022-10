Presa di mira la chiesa della Madonna di Loreto

Ha tutte le sembianze di un raid di vandali quello che si è registrato questa mattina contro la chiesa della madonna di Loreto a Borgetto, nel Palermitano. Qualcuno si è preso la briga di recarsi davanti all’edificio di culto e di lanciare a raffica delle uova probabilmente marce. Ad essere stato preso in più punto il prospetto principale dell’immobile, che di affaccia sulla via Monastero.

Gesto da decifrare

Resto tutto da decifrare questo gesto che appare senza senso. E quindi per questo prende quota l’ipotesi che si possa essere trattato di un atto vandalico, probabilmente qualche ragazzino annoiato che in questo modo barbaro ha pensato di spezzare la monotonia, non rendendosi nemmeno conto della gravità del gesto soprattutto per ciò che quell’immobile rappresenta. Parliamo infatti della chiesa che custodisce le spoglie mortali di madre Rosa Zangara, particolarmente venerata a Borgetto ed anche in molte altre parti della Sicilia. Si tratta di una figura morta in odor di santità, sempre vicina ai più poveri e umili, fondatrice della figlie della Misericordia e della croce, istituto che ancora oggi è attivo.

Il vandalo pentito a Terrasini

Appena qualche settimana fa sempre nella provincia Palermitana si verificò un atto vandalico sempre con una chiesa, per l’esattezza a Terrasini. Addirittura il prete pubblicò il video in cui si vedevano questi ragazzini, un di loro in particolare, che deturpava una pianta nell’atrio antistante della chiesa della Provvidenza. Poche ore dopo il ragazzo pentito chiamò il sacerdote, così come ha raccontato lo stesso don Rasa.

Il fatto accadde, secondo quanto oltretutto si legge dall’orario delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza, poco dopo la mezzanotte. Si vedeva che in tre, che apparivano evidentemente dei minorenni i cui volti furono appositamente oscurati per non renderli identificabili, si avvicinano ad uno dei vasi centrali dell’atrio esterno della chiesa. Ad un certo punto uno di loro si vede chiaramente afferrare l’estremità di una pianta e di tirarla sino a distruggerla. Probabilmente preoccupato per quel gesto commesso all’improvviso si mette a correre.