Persistono gli allagamenti in piazza della Pace

Allagamenti a Borgovecchio, ci risiamo. Il famoso incrocio fra piazza della Pace e via Archimede è tornato ad essere teatro di allagamenti. Dopo un periodo di tregua, garantito anche dagli interventi straordinari degli operatori Amap, si sono ripresentati i soliti problemi ormai noti da cinque anni. Un tratto stradale frequentato da molti automobilisti, in quanto interconnette l’area del Porto con il circondario di via Libertà. E, proprio su via Archimede, si genera così una scia di liquidi trasportata dai mezzi in transito. Acqua di falda mista ad acqua di fogna che, unendosi ai rifiuti presenti sul ciglio della strada, forma una pozza d’acqua nauseabonda. Il tutto a pochi passi da due scuole e dal centro di raccolta Rap.

La vicenda degli allagamenti a Borgovecchio

La risalita d’acqua di falda non ha interessato solo il plesso abitativo situato in zona, ma anche altri immobili fra piazza Strazzeri, via Domenico Scinà, via Francesco Crispi e via Rosario Gerbasi. Alcuni condomini hanno perfino deciso di adire alle vie legali, chiedendo una perizia giurata da parte di un geologo. Da allora si sono susseguite una serie di promesse, culminate al massimo in interventi straordinari da parte di Amap. Ciò al fine di sturare le caditoie limitrofe al palazzo di piazza della Pace. I residenti, infatti, sono stati costretti ad attrezzarsi con una pompa idrovora di fortuna, al fine di drenare l’acqua dalle aree sotterranee del plesso abitativo. Strumento che, come mostrato nelle immagini raccolte dalla nostra redazione, inizia ad avere qualche malfuzionamento, riversando così il contenuto drenato dai sotterranei del palazzo sul marciapiede attiguo.

Lavori in somma urgenza

Un fenomeno, quello degli allagamenti che ha portato i residenti ad organizzare anche ad alcune manifestazioni di protesta, costituendo un comitato di quartiere. Un gruppo composto da cittadini di Borgovecchio che si è più volte confrontato con le istituzioni. I cittadini hanno perfino organizzato un sit-in sotto Palazzo delle Aquile, al fine di far sentire la loro voce. Un fatto che ha condizionato le vite di chi vive il quartiere. Come rispecchia quanto successo mercoledì 19 gennaio, quando i volontari del Centro Sociale Anomalia hanno dovuto condurre le somministrazioni del vaccino anti-covid proprio a pochi passi dalla fetida pozza di piazza della Pace. Un paio di giorni dopo, l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Palermo Maria Prestigiacomo ha annunciato che si procederà ad assegnare, in somma urgenza, l’appalto che servirà ad eliminare i disagi causati dagli allagamenti in piazza della Pace. In attesa però che questi interventi vengano eseguiti, proseguono i disagi per i residenti di Borgovecchio