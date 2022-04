Puntata in onda sabato 9 aprile alle 21.45

Borgovecchio, quartiere con le caratteristiche di una periferia, pur trovandosi a pochi metri dal centro città. Questo sarà lo scenario che verrà trattato in prima serata su Rai 3, nella nuova stagione di “Che ci faccio qui“, programma ideato e condotto da Domenico Iannacone. Una serie composta da cinque puntate nelle quali il presentatore analizzerà alcune storie legate al mondo delle periferie: dall’ambiente alla legalità, passando per temi quali l’immigrazione e l’accoglienza. Racconti che, nella puntata del 9 aprile, vedranno protagonista la città di Palermo.

Borgovecchio protagonista in prima serata

Domenico Iannacone affronterà la storia del quartiere popolare dell’ottava circoscrizione insieme al rapper Christian Paterniti, in arte Picciotto. Protagonisti della puntata saranno quattro ragazzi: Carmelo, Roberto, Alessio e Mark. Giovani con una storia comune, in quanto compagni di classe, diventati adulti e costretti a far fronte alle scelte condotte durante le proprie vite.

I disagi delle periferie

Un quartiere “periferico” pur stando nel centro città, si diceva sopra, costretto a pagare anni di abbandono ed incuria. Sono tanti i problemi che affliggono le realtà popolari del capoluogo siciliano: dalla disoccupazione alla criminalità, passando per l’abbandono scolastico: Un problema, quest’ultimo, tipicamente meriodionale, con famiglie costrette a scegliere, già alla fine della terza media, se mandare i propri figli al liceo o se scegliere per loro un futuro lavorativo nell’immediato.

La lotta per la rinascita nei quartieri popolari

Un mondo nel quale le famiglie cercano di trovare piano piano il mondo di uscire da una dimensione che le vuole ai margini della società, cercando per i figli un futuro migliore attraverso una vita di studio e legalità. La puntata, dal titolo “Ti amo ancora”, racchiuderà in sè buona parte di queste tematiche sociali. “Che ci faccio qui”, condotta da Domenico, sarà Iannacone in onda su Rai3 a partire dal 9 aprile alle 21.45.