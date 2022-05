Ancora pochi giorni per presentare le domande (scadenza: 31 maggio)

Mancano due settimane alla scadenza del bando per le borse di studio universitarie Aspen Institute Italia, riservate alle donne del Sud, che vogliano iscriversi a un corso di laurea in discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica).

In palio ci sono 10 borse di studio del valore di 11.000 euro che consentiranno alle studentesse del mezzogiorno di frequentare percorsi universitari STEM, in una delle 7 Università che hanno aderito all’iniziativa (Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università di Bari Aldo Moro, Università di Bologna, Università di Napoli Federico II, Università di Padova, Università di Palermo).

Le borse di studio potranno essere utilizzate per corsi di laurea in Scienze biologiche e biotecnologie; Scienze chimiche e farmaceutiche; Scienze fisiche; Scienze dell’ingegneria e disegno industriale; Scienze informatiche; Scienze matematiche; Scienze della terra e dell’ambiente.

Obiettivo: ridurre il divario di genere nelle discipline STEM

L’Istituto intende così consolidare il suo impegno dedicato all’alta formazione, alla cultura scientifica e all’innovazione tecnologica, con attenzione alle nuove generazioni e a un maggiore equilibrio di genere e territoriale.

Nonostante le donne si laureino in media molto più degli uomini, infatti, la percentuale di laureate tende a scendere quando si tratta di materie scientifiche e tecnologiche. La sfida è, dunque, quella di ridurre l’evidente gender gap, che interessa tutto il nostro Paese e in particolare il Sud Italia, offrendo nuove opportunità e strumenti alle giovani donne che si affacciano al mondo universitario.

In particolare, Aspen Institute Italia, si pone l’obiettivo di sensibilizzare e sostenere la formazione di giovani donne nelle discipline STEM come risorsa necessaria alla costruzione del futuro; sostenere l’aspirazione di giovani donne del Mezzogiorno, meritevoli e con basso reddito familiare, a frequentare corsi di laurea in sedi universitarie di Regioni diverse da quella di residenza e, infine, rafforzare la dotazione di capitale umano in materie STEM come potenziale risorsa del Mezzogiorno.

I requisiti di partecipazione

Le candidature saranno valutate da Aspen Institute Italia secondo criteri di merito, sulla base della documentazione presentata, e di un eventuale colloquio conoscitivo in modalità digitale.

La decisione favorevole sarà comunicata da Aspen Institute Italia alle vincitrici delle borse di studio entro il 31 luglio 2022 e i nomi saranno pubblicati ufficialmente sul sito web dell’Istituto entro il 15 novembre 2022, dopo aver ricevuto dalle beneficiarie (entro il 20 ottobre 2022) i seguenti documenti:

certificato di iscrizione al corso di laurea previsto nella domanda di candidatura;

estremi del conto corrente bancario, intestato alla beneficiaria, per l’accredito, tramite bonifico bancario e in unica soluzione, della borsa di studio.

L’importo monetario della borsa di studio, al netto delle trattenute di legge, sarà corrisposto tramite accredito diretto sul conto corrente bancario intestato alla beneficiaria in unica soluzione entro il mese successivo dall’assegnazione della borsa di studio.

Come presentare domanda

La domanda dovrà essere trasmessa entro le ore 18.00 del 31 maggio 2022, secondo le istruzioni contenute all’interno del bando, all’indirizzo di posta elettronica borsaaspen2022@aspeninstitute.it, con oggetto “Candidatura a Borsa di Studio Aspen Institute Italia 2022”.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il bando all’interno del sito web dell’Istituto.