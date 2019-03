Gli elaborati da inviare entro il 30 aprile

Al via un concorso per gli studenti di terza media di Palermo e provincia che mette in palio borse di studio per i licei dell’Istituto Gonzaga di Palermo. I Padri Gesuiti credono nelle potenzialità delle nuove generazioni e hanno deciso di mettere alla prova i più giovani, offrendo un’occasione di studio e formazione nel loro istituto del capoluogo.

Si intitola “I miei sogni e desideri di ragazzo/a” il concorso artistico-letterario dedicato a San Luigi Gonzaga, un santo giovane modello di grandi desideri di vita, in occasione delle celebrazioni per il 450esimo anniversario della nascita. In palio ci sono borse di studio per la frequenza dei licei dell’istituto Gonzaga-ISP: classico quadriennale, scientifico STEM (Science, Tecnology, Engineering, Mathematics), Internazionale IB. Il concorso si rivolge a tutti gli alunni delle attuali classi terze delle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie di Palermo e provincia.

“I giovani e i bambini hanno cose importanti da raccontare – spiega padre Vitangelo Maria Denora sj, direttore generale dell’Istituto Gonzaga-ISP – Bisogna saperli ascoltare, bisogna osare, dare loro la parola e dare spazio ai loro sogni e desideri. Prestare attenzione alle nuove generazioni e alle loro idee, in una stagione particolare della loro esistenza, in un periodo di crescita importante e talvolta trascurato dagli adulti: è questo il gesto significativo che proponiamo con questo concorso”.

Il compito affidato ai ragazzi è quello di riuscire a raccontare in poche righe o attraverso un disegno, un’illustrazione, un elaborato multimediale, qual è il proprio sogno/desiderio per il futuro, nell’apertura e nel servizio degli altri, trovando le parole e il linguaggio espressivo più originali per descriverlo.

Il bando del concorso è stato pubblicato sul sito internet dell’istituto. Il concorso riserva a ciascuno dei tre vincitori una borsa di studio pari al 100% della retta (esclusa la quota d’iscrizione e il servizio mensa facoltativo) per la frequenza del primo anno (anno scolastico 2019-20) di un liceo, a propria scelta, dell’istituto Gonzaga-International School Palermo. Agli ulteriori tre finalisti, è assegnato uno sconto del 15% sulla retta del primo anno. La scadenza per la presentazione degli elaborati è il 30 aprile.

Tutti gli elaborati verranno raccolti in un volume che sarà presentato nell’ambito della manifestazione “Una marina di libri. Festival del libro”. Un prodotto delle arti visive classificato tra i finalisti potrà essere utilizzato per la copertina del volume. La proclamazione dei vincitori e la premiazione avverranno il 7 giugno 2019 all’Orto Botanico di Palermo.